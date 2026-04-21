Un brand românesc celebru de lenjerie, în insolvență. Ce măsuri va lua Jolidon

Un brand românesc cu vizibilitate puternică în retailul de lenjerie revine în insolvență la circa 10 ani de la precedentul episod. Compania își asumă de această dată un plan de reorganizare, într-un context financiar mai puțin dramatic decât în trecut, dar cu presiuni vizibile pe profitabilitate.

Insolvență cu intenție de reorganizare

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, compania Jolidon International a intrat din nou în insolvență, depunând cererea introductivă însoțită de declarația administratorului special privind intenția de reorganizare a activității și de plată a datoriilor pe baza unui plan.

Mișcarea vine după un 2024 în care firma a raportat o cifră de afaceri de 57,98 milioane de lei și o pierdere de aproximativ 750.000 de lei - prima din ultimii 12 ani. Datoriile totale au ajuns la 29,17 milioane de lei, semn că presiunea financiară s-a acumulat treptat, nu brusc.

Compania operează în prezent o rețea de aproximativ 45 de magazine în orașe din România și are în jur de 200 de angajați. Structura actuală este controlată integral de antreprenorul Gabriel Cârlig.

Un brand cu istoric complicat, dar rezilient

Nu este primul episod de acest tip pentru business. În 2015, o altă entitate din grup, Jolidon Import Export, intra în insolvență, procedură care a culminat ulterior cu falimentul și radierea companiei.

Contextul de atunci era însă mult mai sever: în anul anterior, firma raportase afaceri de 64,2 milioane de lei, dar o pierdere uriașă, de aproape 100 de milioane de lei, și datorii totale de peste 256 de milioane de lei.

Comparativ, situația actuală pare mai controlabilă, ceea ce explică și orientarea către reorganizare, nu către lichidare.

Fondat la începutul anilor ’90 la Cluj-Napoca, Jolidon s-a dezvoltat ca unul dintre cele mai cunoscute branduri românești de lenjerie, cu prezență atât pe piața locală, cât și pe piețe externe. De-a lungul timpului, compania a mizat pe producție proprie și distribuție internațională, dar a fost afectată de schimbările din retail, competiția globală și presiunea pe costuri.

Rămâne de văzut dacă noul plan de reorganizare va reuși să stabilizeze businessul și să readucă profitabilitatea într-un sector în care marjele sunt tot mai greu de păstrat.

















