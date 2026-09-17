Un agronom francez, în topul fermierilor din România: Premiile„Spicul de Aur”, decernate de Forumul APPR

Trei ferme românești au fost premiate de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România - Forumul APPR, la „Spicul de Aur” 2026, competiție dedicată recunoașterii excelenței în producția de grâu, una dintre fermele românești premiate aparținând unui agronom de origine franceză, stabilit de trei decenii în țara noastră.

Ediția 2026 a reunit fermieri din trei mari regiuni agricole ale țării – Moldova & Transilvania, Muntenia & Dobrogea și Oltenia & Câmpia de Vest.

Evaluarea s-a realizat pe baza producției nete, ajustată la umiditatea de referință, cu respectarea cerințelor tehnice și a unui proces transparent de recoltare și verificare.

Conform regulamentului, competiția acordă trei trofee regionale și un trofeu național, atribuit celei mai mari producții dintre câștigătorii regionali.

Câștigătorii „Spicul de Aur” 2026

SC SIC PAN SRL - Trofeul Național „Spicul de Aur”

Pentru regiunile Oltenia & Câmpia de Vest a fost premiată SC SIC PAN SRL din județul Dolj.

Ferma a raportat o producție de grâu de 10.285 kg/ha, din soiul Avenue. Această performanță reprezintă și cea mai mare producție înregistrată la nivel național în competiția din 2026, aducând fermei Trofeul Național „Spicul de Aur”.

Cultura a fost realizată pe o suprafață de 152 ha, în sistem Minimum-Tillage, fără irigare.

Ferma este deținută de oamenii de afaceri Ion și Constantin Sgaibă, care au dezvoltat și business-uri în sectorul imobiliar.

2. SC EVI BLOSSOM SRL

Pentru regiunile Moldova și Transilvania, firma EVI BLOSSOM SRL, din județul Iași a fost desemnată câștigătoare, cu o producție de grâu de 10.150 kg/ha. Ferma a cultivat soiul Anapurna, pe o suprafață de 11,60 ha, fără irigare. Exploatația agricolă, condusă de fermierul Dan Stan, a fost premiată anul trecut cu marele Trofeu „Spicul de Aur”.

3. SC SOPEMA SRL

Regiunile Muntenia și Dobrogea sunt reprezentate de SC SOPEMA SRL, din județul Ialomița. Ferma a realizat o producție de grâu de 9.379 kg/ha, cu soiul Silverio, pe o suprafață de 31,42 ha, în sistem No-Tillage, fără irigare.

Ferma ialomițeană este condusă de fermierul de origine franceză Arnaud Perrein. El provine dintr-o familie de fermieri din Franța. În anul 1992 a venit în România, unde și-a întemeiat o familie și o fermă. Absolvent de agronomie, el a lucrat până în anul 1994 la o companie franceză din industria zahărului, care avea o fabrică în România. Arnaud Perrein cunoștea deja România, pentru că o vizitase în studenție.

Imediat a luat-o pe calea antreprenoriatului, și și-a deschis o firmă de prestări servicii, în judeţul Giurgiu, folosind combine de recoltat cereale şi utilaje de recoltat sfeclă de zahăr. În 1996, a mutat activitatea în localitatea Borcea din judeţul Călăraşi şi a început să cultive pământ. “Visul meu din copilărie s-a împlinit când am început să achiziţionez propriul teren agricol şi astfel, după 10 ani, ne-am mutat în Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa, unde ne aflăm şi acum”, a spus Arnaud Perrein, potrivit site-ului oficial al fermei sale.

Au adaptat tehnologia la condițiile locale și la specificul fermei

Rezultatele ediției din acest an evidențiază nu doar nivelul ridicat al producțiilor obținute, ci și diversitatea strategiilor tehnologice aplicate în ferme, explică Forumul APPR.

De la Minimum-Tillage și No-Tillage la diferite scheme de fertilizare și protecție a culturii, fiecare dintre exploatațiile premiate a adaptat tehnologia la condițiile locale și la specificul fermei.

Organizatorii subliniază că „Spicul de Aur” este o competiție care „pune accent pe date verificabile și transparență”. Fermierii înscriși au obligația de a furniza informații privind cultura premergătoare, lucrările solului, fertilizarea, tratamentele și pluviometria, iar recoltarea are loc în prezența echipei Forumului APPR. Fermierul asigură cântărirea producției și determinarea umidității, astfel încât rezultatele să poată fi evaluate în condiții comparabile.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România – Forumul APPR este o structură profesională federativă, înființată în anul 2012, care reunește producători agricoli și reprezentanți ai lanțului valoric agricol din România. Forumul APPR reprezintă vocea fermierilor și procesatorilor din agricultură și este membru al Confederației Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) și al platformei europene Farm Europe, implicându-se în reprezentarea intereselor legitime ale filierelor agricole la nivel național și european. Organizația furnizează asistență tehnică, economică și legislativă membrilor săi și organizațiilor profesionale afiliate.