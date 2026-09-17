Listă: 25 firme românești, alese în etapa avansată a unui program pentru IMM-uri. Premii: 4 granturi în valoare totală de 1 milion lei

Selecția pentru programul avansat Business Forward s-a încheiat, iar 25 de companii din România vor intra în etapa de accelerare a programului, în cadrul căreia vor lucra cu experți și mentori pentru a identifica soluțiile de business ce pot fi adresate prin tehnologie și vor construi un Plan de Transformare Tehnologică, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Doar 5,2% dintre companiile din România folosesc tehnologii AI, de aproape 6 ori mai puțin decât media europeană de 30% și de 8 ori mai puțin decât Danemarca, liderul UE cu 42%, potrivit datelor Eurostat din 2025. Pentru companiile românești, decalajul de adopție față de piețele europene devine astfel tot mai greu de recuperat pe măsură ce utilizarea tehnologiilor AI și digitale se extinde.

Business Forward a fost construit pentru a răspunde unei nevoi concrete a companiilor românești: nu doar acces la informație despre AI și digitalizare, ci sprijin pentru a înțelege ce tehnologii au sens pentru propriul business, unde pot fi aplicate și cum pot fi implementate.

„Astăzi, accesul la tehnologie nu mai este principala problemă. Provocarea este să știi unde merită să o folosești. În AI există foarte multă presiune de a adopta rapid, dar o investiție în tehnologie are sens doar atunci când pornește de la o nevoie reală de business. Altfel, riști să implementezi instrumente fără să știi foarte clar ce problemă rezolvă sau ce valoare aduc companiei. Prin Business Forward vrem să ajutăm antreprenorii să facă trecerea de la «trebuie să folosim AI» la «știm exact unde și de ce îl folosim». Iar de aici, să poată construi un plan concret, adaptat businessului lor, pe care să îl poată pune în practică”, a spus Roxana Cojocaru, Director Executiv Social Innovation Solutions.

Business Forward reunește deja peste 300 de companii, dintre care peste 100 au parcurs module de educație dezvoltate de Harvard Business School AI Institute. Programul merge acum mai departe, de la educație și identificarea oportunităților către dezvoltarea și implementarea unor proiecte concrete de transformare tehnologică.

Pentru susținerea implementării acestor măsuri concrete, Business Forward pune la dispoziția finaliștilor 4 granturi în valoare totală de 1 milion de lei: un grant de 400.000 de lei și trei granturi de 200.000 de lei. Granturile vor fi destinate implementării soluțiilor tehnologice identificate și dezvoltate în cadrul programului.

Listă: Firmele selectate pentru programul avansat Business Forward

Companiile selectate provin din domenii precum producție, industrie & construcții, comerț, distribuție, alimentație & logistică, servicii, consultanță & tehnologie și au, în medie, o cifră de afaceri de 3,2 milioane EUR și 37 angajați:

A&I Consulting SRL

Advanced Composites Constructions SRL

Agropark Trading SRL

Amco Interdeal SRL

Bookster Experience SRL

Catalyst Solutions SRL

Coffeenativ Roastery SRL

Compact Service ABC SRL

Corporation Construct SRL

Doxar Grup SRL

Elmar Trading SRL

Elsima Conf SRL

Grup Industrial Filler si Pulberi SRL

Happy Home Corporation SRL

Ha Ha Ha Production SRL

Laboratorul De Business SRL

Mebra SRL

Power Dynamic Technology SRL

Scule Tencuiala SRL

Sfinx Camper & Conversion SRL

Stedyan Com SRL

Tassid Holding SRL

Taste Of Asia SRL

Trend Consult SRL

White Rasnow Invest SRL

Printre direcțiile de transformare identificate de companii se numără automatizarea proceselor operaționale, folosirea AI pentru vânzări și marketing, digitalizarea producției, optimizarea logisticii și integrarea datelor pentru luarea deciziilor.

Fiecare dintre cele 25 de companii va beneficia de aproximativ 12 ore de consultanță individuală, oferite de cei 7 Lead Experts ai programului. Aceștia vor lucra împreună cu antreprenorii pentru a înțelege problemele și oportunitățile din business și pentru a construi un Plan de Transformare Tehnologică.

„După peste 20 de ani în tehnologie în România, am văzut clar că succesul unei investiții în tehnologie vine in mod special din cât de bine înțelegi nevoile reale de business. Când investiția e legată direct de planurile de creștere și de optimizare, iar întreaga organizație e aliniată pe aceleași obiective, atunci proiectul chiar reușește”, a explicat Mihail Mușat, fondator NextShift și Lead Expert în Business Forward.

Trecerea de la nevoia de business la nevoia de tehnologie va fi facilitată de 5 ore de mentorat tehnic pentru fiecare companie, oferite de 25 de experți în AI și tehnologii digitale. Mentorii vor ajuta companiile să evalueze opțiunile disponibile și să înțeleagă ce soluții sunt potrivite pentru nevoile identificate.

„O sesiune de mentorat 1:1 îi ajută pe antreprenori să înțeleagă cum poate AI-ul să accelereze creșterea propriului business. Rolul meu este să îi ajut să transforme acest potențial în acțiuni concrete, astfel încât să plece cu un următor pas clar și cu încrederea de a-l face”, a spus Nicolas Boitout, fondator Agentic-SDLC.it și mentor în Business Forward.

Cele mai bune Planuri de Transformare Tehnologică vor putea intra în competiția pentru granturile Business Forward.

Business Forward este implementat de Social Innovation Solutions, alături de Raiffeisen Bank România, și oferă IMM-urilor din România acces la educație, expertiză și resurse pentru adoptarea AI și a tehnologiilor digitale.