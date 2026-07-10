UE: Facebook și Instagram încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin design-ul care creează dependență

Platformele Facebook și Instagram, gestionate de gigantul american Meta, ar încălca Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) din UE prin modul în care acestea creează dependență, a constatat în mod preliminar Comisia Europeană.

Investigația Comisiei se concentrează pe caracteristici precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sisteme de recomandare extrem de personalizate ale platformelor, se arată într-un comunicat.

Aceasta a arătat că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care design-ul lor care creează dependență le prezintă pentru bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

CE spune că Meta nu a luat în considerare anumite caracteristici de design, cum ar fi recomandări foarte personalizate, autoplay și scroll infinit, care arată în mod constant utilizatorilor conținut nou. Aceste caracteristici alimentează nevoia utilizatorului de a continua să deruleze și de a trece creierul în „modul pilot automat”, contribuind la obiceiuri nesănătoase și la o utilizare compulsivă.

De asemenea, compania nu ar fi luat în considerare informațiile disponibile cu privire la timpul petrecut noaptea de minori pe Instagram sau Facebook și la modul în care optimizarea diferitelor sale formate, cum ar fi reel-urile și story-urile, ar putea duce la utilizarea excesivă sau compulsivă a serviciilor.

Comisia: Instrumentele de gestionare a timpului, ușor de înlăturat

În același timp, mecanismele de gestionare a timpului, inclusiv cele activate în mod implicit pentru adolescenți, pot fi respinse cu ușurință și nu conduc la o reducere și un control semnificativ al utilizării serviciului, iar cele de control parental sunt eficace numai dacă părinții și tutorii dețin expertiza tehnică adecvată și dedică efort și timp pentru a le înțelege în mod eficace.

Măsurile de sensibilizare ale Meta, cum ar fi sfaturile și linkurile către resursele de sănătate mintală disponibile prin intermediul unei pagini separate a „centrului de siguranță”, nu par să atenueze suficient riscul de creare de dependență pe Facebook și Instagram.

În această etapă a investigației, Comisia consideră că Meta trebuie să pună în aplicare modificări de design atât pentru Instagram, cât și pentru Facebook. De exemplu, prin dezactivarea în mod implicit a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi „autoplay” și „defilare infinită”, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace și prin adaptarea sistemului său de recomandare pentru a-l face mai puțin orientat către angajament.

Comisia Europeană precizează că aceste constatări nu aduc atingere rezultatului final al anchetei.

Ce urmează

Meta are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale CE. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile sunt confirmate în cele din urmă, Comisia Europeană poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, plafonată la 6 % din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Constatările vin în urma anchetei deschise în luna mai 2024. Investigația acoperă, de asemenea, preocupările cu privire la măsurile de asigurare a vârstei pe care Meta le-a instituit pentru minorii cu vârsta sub 13 ani, pentru care Comisia a adoptat, de asemenea, constatări preliminare, așa cum am mai scris pe site.