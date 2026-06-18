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Uber se extinde într-un nou oraș din România

Uber
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Platforma de ridesharing Uber anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că-și extinde serviciile în orașul Alexandria.

Odată cu această lansare, Uber operează acum în 39 de orașe din România. În Alexandria, la fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, compania colaborează exclusiv cu șoferi licențiați.

Aceasta lansează serviciul UberX, cel mai popular serviciu al său, care oferă curse sigure și accesibile, cu timpi de așteptare reduși.

Uber este o aplicație care conectează pasageri și șoferi. Din 2020, Uber este un intermediar de transport reglementat și colaborează numai cu parteneri licențiați. Aplicația este disponibilă în peste 70 de țări din toată lumea, în peste 10.000 de orașe.

În România, Uber este disponibil în București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Reșița, Slobozia, Slatina și, acum, Zalău, Hunedoara, Deva, Călărași, Piatra Neamț, Vaslui și Alexandria.

Uber mai precizează că în perioada 18 - 21 iunie 2026, utilizatorii noi din Alexandria pot folosi codul promoțional HELLOALEXANDRIA pentru 2 curse gratuite cu UberX, în limita a 20 de lei pentru fiecare cursă.

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