Transparența salarială, criticată de IMM-uri: obligații imediate, sancțiuni mari, zero sprijin 

IMM-urile susțin principiul egalității salariale, dar atrag atenția că modul în care România pregătește transpunerea Directivei 2023/970 riscă să pună o presiune administrativă majoră pe firmele mici și mijlocii, fără instrumente concrete de sprijin din partea statului.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, organizația IMM România arată că proiectul de lege introduce o serie de obligații consistente pentru angajatori, de la organizarea unui sistem intern de remunerare echitabil până la transparență totală privind criteriile salariale și raportarea către angajați.

Firmele vor trebui să răspundă solicitărilor angajaților privind nivelurile de salarizare și să comunice anual drepturile acestora, ceea ce implică un volum suplimentar de muncă administrativă. În plus, aceste cerințe vin la pachet cu posibile costuri noi, inclusiv pentru personal dedicat sau servicii externe de consultanță juridică și HR.

IMM România subliniază însă că proiectul nu respectă pe deplin principiul european „Think Small First”, care presupune adaptarea legislației la dimensiunea companiilor și reducerea poverii birocratice. Deși directiva europeană permite flexibilitate pentru firmele mici, inclusiv scutiri sau simplificări, aceste prevederi nu sunt suficient reflectate în forma actuală a proiectului, opinează organizația.

Amenzi de până la 30.000 lei și cereri de ajustare a legii

Un alt punct critic semnalat de mediul de afaceri este regimul sancționator. Proiectul prevede doar amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, fără posibilitatea aplicării avertismentului, ceea ce este considerat disproporționat în lipsa unor instrumente clare de conformare.

„Nu este corect să fie aplicate sancțiuni angajatorilor, atât timp cât autoritățile publice nu realizează instrumente sau metodologii accesibile, menite să sprijine și să ghideze procesul de evaluare și comparare a valorii muncii”, arată IMM România.

Organizația mai atrage atenția că proiectul nu stabilește termene clare pentru ca autoritățile să ofere suport tehnic sau instrumente de implementare, deși obligațiile pentru angajatori ar urma să intre rapid în vigoare.

În acest context, IMM România propune introducerea avertismentului în locul sancțiunilor directe, crearea unui portal digital cu proceduri standard pentru firme, stabilirea unui termen de maximum un an pentru dezvoltarea acestor instrumente și o perioadă de tranziție înainte de aplicarea amenzilor.

Reprezentanții antreprenorilor mai spun că noile cerințe vin într-un moment deja dificil pentru mediul de afaceri, marcat de creșterea costurilor cu energia, combustibilii și fiscalitatea, iar adăugarea de noi obligații birocratice riscă să afecteze competitivitatea IMM-urilor.





