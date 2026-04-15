Termen 2026: Companiile relevante pot candida pentru a deveni lider al consorțiului care va construi proiectul „fabricii de inteligență artificială din România”, Black Sea AI Gigafactory

Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), au lansat oficial, miercuri, o Expresie de Interes (EOI) pentru identificarea și preselectarea unui Lider de Consorțiu în vederea dezvoltării, structurării și implementării proiectului Black Sea AI Gigafactory în România.

Proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, de relevanță națională și regională, menită să susțină dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura AI de nouă generație.

Se caută companii atât din UE, cât și din afara Uniunii Europene.

Prin această EOI, Autoritatea Coordonatoare urmărește să identifice entități interesate și calificate, care dețin experiența, soliditatea financiară și capacitatea strategică necesare pentru a conduce pregătirea Proiectului, a constitui și coordona un consorțiu adecvat și a sprijini dezvoltarea unui concept de investiție credibil, scalabil și implementabil, în conformitate cu legislația română și a Uniunii Europene aplicabilă.

În această etapă, EOI reprezintă un demers inițial de consultare a pieței și de preselectare. Scopul său este identificarea unui Lider de Consorțiu cu o capacitate și credibilitate demonstrate pentru un proiect de această natură și anvergură. În consecință, Autoritatea Coordonatoare nu solicită în această etapă un design tehnic final, o componență finală a consorțiului, o structură finală de investiții sau angajamente ferme de finanțare.

Părțile interesate sunt invitate să transmită un concept orientativ de dezvoltare care să acopere, cel puțin, o fază inițială de implementare de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente, împreună cu o abordare orientativă privind cererea, gradul de utilizare, scalabilitatea și livrarea proiectului. Orice astfel de informații transmise în această etapă vor fi considerate neangajante și vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării.

Data lansării: 15.04.2026

Termen-limită de depunere: 14.06.2026, ora 17:00 (ora României)

Modalitate de depunere: transmitere electronică la: depunere.aigigafactory@energie.gov.ro

Termen-limită pentru solicitarea de clarificări: 01.06.2026

Răspuns la solicitările de clarificări până la: 05.06.2026

Autoritățile române propun, în faza inițială, construirea Black Sea AI Gigafactory pe „coridorul Cernavodă–Constanța”, pentru a avea acces la energia produsă de Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Infrastructura digitală și tehnologică la scară largă, care ar urma să fie realizată, include facilități critice (mission critical) și infrastructură tehnologică, precum centre de date, facilități cloud/HPC, campusuri de producție de semiconductori/electronice cu sisteme utilitare de mare putere și disponibilitate ridicată, facilități ICT/telecom la scară largă sau alte facilități comparabile, intensive din perspectiva consumului de energie și a răcirii, care integrează sisteme digitale critice.