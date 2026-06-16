„Tehnologia nu este afacerea”. Cum s-a schimbat branding-ul și storytelling-ul în era AI, în opinia unui designer de produs Microsoft

„Tehnologia nu este afacerea. De fapt, tehnologia nici măcar nu mai este un factor de diferențiere atât de mare acum, pentru că toată lumea are acces la aceste instrumente”, iar afacerile trebuie să-și găsească factorii diferențiatori dacă vor să rămână vizibile și relevante în timp, a spus un designer de produs de la Microsoft într-un interviu acordat StartupCafe.ro, la un eveniment dedicat inovației și inteligenței artificiale.

L-am întâlnit pe Martyn Gooding la evenimentul Future Summit: AI, organizat în cadrul Bucharest Tech Week 2026, unde a susținut o sesiune interactivă de utilizare a unui model de operare „hypervelocity” pentru produse cu inteligență artificială, accesibilă și pentru cei fără pregătire tehnică.

El consideră, mai presus de orice, că inteligența artificială poate fi atât un instrument colaborativ, nu înlocuitor, al echipelor de design de produs, atâta timp cât oamenii sunt creativi, cât și un amplificator al lipsei de creativitate umană.

În același timp, am discutat cu Gooding de greșelile pe care le fac companiile în a se brand-ui, evoluția modului de storytelling în timp, de la prezență online pe site-uri până la optimizarea pentru inteligență artificială, și ce abilități merită să fie cultivate, care nu pot fi replicate de AI.

Interviul complet, mai jos:

StartupCafe.ro: Puteți să-mi spuneți puțin despre rolul dvs.?

Martyn Gooding: Da, sunt designer de produs la Microsoft, concentrat aproape exclusiv pe inteligență artificială în ultimii ani. Fac parte dintr-o organizație din cadrul Microsoft care nu se concentrează pe produsele noastre, cum ar fi PowerPoint, Teams, Windows și toate celelalte. Suntem o parte a companiei care lucrează direct cu clienții, așa că folosim tehnologia Microsoft și mergem să discutăm cu orice client de o amploare semnificativă, din orice industrie. Intrăm în domeniu, aflăm care sunt problemele lor și le construim soluțiile de care au nevoie pentru afacerile lor, bazate pe tehnologia Microsoft.

SC: Ați venit la Microsoft după mai bine de 20 de ani de conducere a strategiilor creative și digitale. Cum influențează „mentalitatea de agenție” și concentrarea pe storytelling modul în care abordați designul tehnic al produsului?

MG: Aceasta este o întrebare foarte bună. Am fost foarte norocos că oamenii care m-au angajat au avut ideea că există multă valoare în oamenii care provin din lumea agențiilor, pentru că, în toate lucrurile despre care ați vorbit, storytelling-ul rămâne un cuvânt la modă, dar este absolut important.

Pentru că, dacă te gândești la storytelling-ul pe care îl facem pentru branduri în agențiile digitale, este același storytelling pe care trebuie să-l faci dacă pui la punct un pitch pentru un startup. Așa că, le reamintesc mereu echipelor mele care nu provin din aceste medii „Imaginați-vă că sunteți într-un mediu de genul Dragon's Den sau Shark Tank”. Ce fac ei? Storytelling.

Cum se conectează această tehnologie la un public? Cum rezolvă o problemă într-un mod care îi face pe oameni să dorească să investească? Pentru că asta facem noi. Așadar, chiar dacă ne putem relaxa și spune că suntem la Microsoft, nu trebuie să ne prezentăm, iar eu văd asta la echipele noastre, capacitatea de a veni și de a crea o poveste concisă, conectată la valoarea afacerii, conectată la nevoile utilizatorilor, pentru care tehnologia este soluția. Absolut, iar oamenii care provin din mediul agențiilor sunt pur și simplu foarte buni la asta, pentru că prezintă brandurilor de, în cazul meu, 20 de ani.

SC: Vorbind despre anul 2026, cum ar trebui o companie sau un startup să-și reconfigureze echipele pentru a permite inteligenței artificiale să gestioneze operațiunile de rutină, concentrându-se în același timp pe inovație?

MG: Aceasta este o întrebare foarte interesantă, pentru că startup-urile sunt rapide și mici într-un mod în care noi (n.r. Microsoft) nu suntem, și aceasta este probabil marea tensiune. Dar ceea ce nu au, ceea ce avem noi ca organizație mare, sunt procese, structuri și lucruri precum acceleratoarele despre care am vorbit pe scenă, toate aceste instrumente gata de utilizare. Deci, pornești de la zero, ceea ce este bine și rău.

Deci, este vorba despre care este acel echilibru. La început, care este echilibrul dintre construirea elementelor fundamentale care vor fi lucrurile care vor accelera afacerea ta și simpla „ardere a uleiului” de la miezul nopții, lucrul în weekenduri și simpla utilizare a laptopului, și este ca și cum ai găsi acel tip de echilibru între cele două. Cât de mare trebuie să devină afacerea ta înainte de a începe să implementezi procesele care vor accelera lucrurile pe care dorești să le realizezi? Și de aceea suntem foarte publici cu acceleratoarele noastre, pentru că le permite oamenilor să meargă și să folosească componentele noastre pentru a porni rapid, iar startup-urile folosesc componentele noastre, acceleratoarele noastre.

„Tehnologia nu este afacere”. Cu ce greșesc startup-urile în procesul de integrare AI

SC: Care credeți că este cea mai frecventă greșeală a unui startup, care își dezvoltă ecosistemul digital, atunci când integrează inteligența artificială într-un produs?

MG: Cu siguranță, unul dintre lucrurile pe care le-am observat la companii de toate dimensiunile, de la startup-uri la întreprinderi mari, este că se pune prea mult accent pe tehnologie. Tehnologia nu este afacerea.

De fapt, tehnologia nici măcar nu mai este un factor de diferențiere atât de mare acum, pentru că toată lumea are acces la aceste instrumente. Și dacă ne gândim, există o problemă fundamentală. Dacă ești un startup de inteligență artificială, nu îți antrenezi propriile modele de inteligență artificială.

Deci tehnologia ta nu este a ta. Vei construi un strat peste un model Anthropic, un model OpenAI. Așadar, dacă își schimbă prețurile, dacă schimbă ponderile din modelul lor, asta îți afectează produsul.

Nu deții toate componentele produsului tău dacă activezi în domeniul inteligenței artificiale. Așadar, dacă ești un startup, tot ce faci este să construiești pe baza unor modele Anthropic, OpenAI, Microsoft sau orice ar fi. Deci, care este diferențiatorul? Pentru că nu tehnologia este importantă, trebuie să fie acea ofertă.

Așadar, dialogul pe care îl văd în industrie este că foarte puțini oameni au amploarea ideilor pentru a satisface capacitatea modelelor. Așadar, ca în cazul oricărei companii, ca în cazul oricărui startup din istoria omenirii, problema este cât de bune sunt ideile tale.

Mai ai nevoie de site, ca afacere, în 2026?

SC: Pe măsură ce utilizatorii consumă informații direct prin răspunsuri generative în zilele noastre, cum crezi că trebuie brandurile să își adapteze designul și arhitectura produselor pentru a rămâne vizibile și relevante?

MG: Se întâmplă niște lucruri fundamentale acum, și anume, are nevoie o companie de un site web? Pentru că Google a schimbat modelul. Înainte, Google te îndruma, tu proiectai pentru SEO, iar site-ul tău web era pagina de destinație. Acum... Ca să fiu corect, am lucrat în agenții digitale. Rețelele de socializare au făcut ca site-urile web să fie puțin redundante, deoarece ceea ce aveai nevoie era o pagină de socializare. Din nou, construiești pe aceste alte platforme. Inteligența artificială a dus asta și mai departe. Când cineva merge la un LLM și întreabă „Care este cel mai bun laptop? Care este cel mai bun loc pentru a merge în vacanță?”, de unde provin aceste informații? Nu vei ajunge pe un site web, deoarece toate acestea au fost încorporate în modele.

Așadar, vom ajunge la amploarea internetului din anii '90, de la această abundență uimitoare de ciudățenii umane brute, la reducerea rețelelor sociale, unde aveai nevoie de o pagină de brand pe Facebook, aveai nevoie de o prezență pe Instagram, iar acum ai nevoie de conținut pe TikTok. Deci există o reducere a platformelor. Și acum, ce este? Este vorba doar de întregul internet, LLM și TikTok? Asta e tot? Pentru că este regretabil.

Și, de asemenea, referitor la punctul tău de vedere despre branduri, cum te faci să ieși în evidență? Cum te diferențiezi? În plus, este vorba de „plătește pentru a juca”. Nu poți plăti pentru algoritmii TikTok, care au schimbat capacitatea de plată. Nu îți poți cumpăra publicul așa cum puteai face pe Facebook.

E ca și cum cineva ar putea ieși pur și simplu pe stradă, să creeze un videoclip aleatoriu fără urmăritori și să devină viral. Deci, ce înseamnă asta pentru branduri? Cred că e o perioadă foarte dificilă să lucrezi în acest domeniu.

SC: Cum pot dezvoltatorii și designerii să creeze experiențe cu inteligența artificială într-un mod care să fie totodată etic, transparent și să nu compromită încrederea utilizatorilor?

MG: Acest lucru este fundamental pentru ceea ce facem. Așadar, ar trebui să faceți absolut toate aceste lucruri. Modul în care facem asta, din nou, este oarecum legat de ceea ce am spus în prezentarea mea, și anume că avem componente reutilizabile.

Așadar, am dezvoltat un set de instrumente public, numit Trusa noastră de instrumente pentru experiența inteligenței artificiale umane, HAX, „HAX Toolkit”. Așadar, la fel ca acceleratoarele despre care vorbeam, începem și noi cu modele de design responsabile și cercetate. Această bibliotecă HAX, open source și disponibilă publicului, are modele de design agregate, cum ar fi „cum comunici faptul că o inteligență artificială poate face greșeli? Cum comunici capacitățile a ceea ce o inteligență artificială poate și nu poate face?”. De exemplu, o inteligență artificială nu îți poate oferi sfaturi medicale, nu? Deci cum comunici asta? Și, din nou, lucrăm cu acest model pentru a oferi oamenilor un start rapid.

Deci avem această bibliotecă. Ca designer, dacă construiesc un produs financiar, pot să integrez toate acele componente bine testate în produsul meu, în loc să o fac de la zero, ceea ce înseamnă că nu știu, pentru că trebuie să fac toate cercetările singur. Sper că altcineva a făcut-o. Deci da, deci suntem foarte norocoși. Avem acest set de instrumente HAX și cred că este un punct de plecare destul de bun.

SC: Cum credeți că intersecția dintre generația de inteligență artificială și realitatea mixtă, împreună cu experiențele VR și AR, a schimbat modul în care brandurile interacționează cu consumatorii?

MG: Asistăm la o oarecare renaștere. Așa am început în studioul de realitate mixtă Microsoft, construiam experiențe HoloLens pentru clienți. Asta a dispărut între timp. Și cred că asta se datorează faptului că nu am găsit niciodată cu adevărat tehnologia, nu și-a găsit momentul potrivit. Nu și-a găsit cazul de utilizare, în comparație cu cât de scumpe sunt căștile.

Acum suntem într-o creștere lentă și graduală și vedem din ce în ce mai multe cazuri de utilizare și clienți interesați de ochelari inteligenți, fie cu, fie fără camere, dar și analizăm multe cazuri de utilizare pentru produse multimodale, deoarece inteligența artificială conversațională este o experiență audio. Și despre studiile de caz despre care vorbesc mult, medicul prezent alături de pacient, ambasadorii oaspeților din domeniul ospitalității prezenți alături de o altă ființă umană. Descoperim experiențe audio pasive în urechi sau cu ochelari, ascultând, etichetând, oferind voluntar informații utile la un moment relevant.

Acel caz de utilizare reapare încet, încet. Deci iată-ne acum, la o intersecție de acest gen. Cred că vremurile cu căști mari și greoaie și-au avut cumva timpul și nu și-au găsit cu adevărat momentul, publicul. Dar vedem această intersecție între inteligența artificială conversațională și formate mai simple, cum ar fi ochelarii și, sincer, căștile. Vedem valoare acolo.

SC: Privind peisajul actual al profesioniștilor din domeniul tehnologiei, marketingului și afacerilor, care este o abilitate umană esențială pe care credeți că nicio inteligență artificială nu o va putea reproduce prea curând?

MG: Gustul, curiozitatea, creativitatea, toate aceste lucruri, dar permiteți-mi să detaliez puțin mai mult acest aspect. Facem asta de patru ani. Și în cazul Microsoft, facem asta în fiecare zi. Sincer, nu am văzut nimic creativ. Dar, obiectiv vorbind, oamenii care postează trailere, videoclipuri, ilustrații și povești, acestea sunt subiectiv necreative. Și avem deja patru ani de când se întâmplă asta.

„Never say never” (trad. Niciodată să nu spui niciodată), dar există vreo poveste care mă captivează sau vreun film în care sunt implicat emoțional? Și cred că este vorba pur și simplu de acea abilitate umană intangibilă de a intui că ceva nu este real. Și cred, mai precis, că nu a necesitat mult efort.

Și cred că uităm, în sectorul tehnologic, nevoia de a semnaliza efortul. Este vorba despre lucru manual. Și ceea ce este de fapt interesant, cred că există o tendință acum în care oamenii fac lucruri „murdare”, create manual, pentru a semnala cumva faptul că au fost făcute de mâna unui om. Deci este foarte interesant în ceea ce privește locul în care intervine creativitatea.

Deci, IA este o lupă. Dacă ești în mod inerent necreativ, îți va amplifica lipsa de creativitate. Și crede-mă, văd asta tot timpul. Toate pachetele de cărți pe care le vedem acum sunt pline de imagini proaste, generative. Mărești prostul gust. Pe de altă parte, dacă ai putea găsi oameni cu adevărat creativi, povestitori, artiști vizuali, și îi mărești, acolo sunt lucrurile cu adevărat bune. Dar inteligența artificială e o lupă, nu este un înlocuitor.

Notă: Interviul a fost editat pentru claritate și concizie.

Summit-urile din Bucharest Tech Week au loc între 15-19 iunie 2026, la Nord Events Center by Globalworth. Peste 50 de speakeri naționali și internaționali urcă zilele acestea pe scenă, într-un program construit în jurul aplicabilității reale a tehnologiei în organizații, transmit organizatorii.

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