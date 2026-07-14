Un executiv s-a făcut frizer la 60 de ani. A renunțat la marketing și a luat cariera de la zero

La 60 de ani, când mulți profesioniști încep să se gândească la retragere, Phil Yates a renunțat la postul său din marketing, într-o companie de software, și s-a înscris la o școală de frizerie. Nu tunsese până atunci pe nimeni, iar majoritatea colegilor săi de curs erau adolescenți.

Trei ani mai târziu, lucrează într-o frizerie cunoscută din Auckland, Noua Zeelandă, unde poate avea chiar și 16-17 clienți într-o singură zi, relatează publicația britanică The Guardian.

De la birou la măturatul podelei într-o frizerie

Yates avea o carieră stabilă în marketing, dar simțea că îi lipsește satisfacția pe care o poate oferi o activitate practică și creativă. La 60 de ani, a demisionat și s-a înscris la un curs intensiv de calificare în frizerie.

Schimbarea nu a însemnat însă trecerea directă de la funcția de executiv la propriul scaun de frizer. După absolvire, Yates a început de jos, măturând podeaua și ajutând în salon, înainte de a primi propriii clienți.

Avea emoții și în legătură cu reacția tatălui său, care îi repetase de-a lungul vieții că trebuie să aibă o meserie sigură și să nu renunțe niciodată la un loc de muncă înainte de a găsi altul.

Răspunsul primit l-a surprins: „Este fantastic. Viața este atât de scurtă”, i-a spus tatăl său, potrivit The Guardian.

Până la 17 proiecte finalizate într-o zi

În zilele aglomerate, Yates tunde 16 sau 17 persoane, fiecare programare fiind stabilită la intervale de câte 30 de minute. După spălarea părului, plata și stabilirea următoarei programări, îi rămân aproximativ 22 de minute pentru fiecare tunsoare.

Fostul executiv spune că tocmai ritmul alert al frizeriei i se potrivește. Spre deosebire de proiectele din mediul corporativ, care se pot întinde pe luni sau ani, o tunsoare îi oferă satisfacția unui lucru finalizat într-un timp foarte scurt.

„Faci un proiect cu mâinile tale, apoi îl termini și îi dai drumul”, explică el.

Chiar și o tunsoare simplă îi poate oferi satisfacție, deoarece fiecare rezultat trebuie să fie cât mai bun.

„A apărut o energie care lipsea din viața mea”

Ajuns acum la 63 de ani, Yates spune că schimbarea de carieră i-a adus o satisfacție interioară pe care nu o mai găsea în vechea profesie.

Cunoscut de clienți drept „frizerul rocker”, datorită stilului său rockabilly și pasiunii pentru muzică, el realizează și playlisturile salonului și prezintă o emisiune radio.

Pe viitor, și-ar dori să călătorească și să lucreze ca frizer în diferite locuri ale lumii.

„A apărut în viața mea o energie care înainte lipsea. Este o satisfacție incredibilă”, afirmă Yates.