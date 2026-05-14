Un antreprenor român și-a vândut firma și și-a cumpărat o casă de 1 milion de lire sterline, în Anglia: „Am încercat două afaceri în România- extensii de păr și cosmetice”

Un antreprenor de origine română, plecat în Anglia de 15 ani, a lansat acolo o firmă de tehnologie, a vândut-o și și-a cumpărat o casă de 1 milion de lire sterline, cu banii jos, a scris recent ziarul britanic Metro.

Florin Biro (38 de ani) a povestit că, în UK, a locuit mai întâi la Londra, dar apoi s-a mutat la Brighton, pe coasta de sud a Angliei. Împreună cu partenera sa, aici și-a cumpărat recent o casă modernă, cu trei dormitoare, la prețul de 1 milion de lire sterline, potrivit Metro (foto din casă).

Ziarul britanic mai notează că cei doi nu au avut nevoie de credit ipotecar, plătind suma întreagă, cu bani proveniți din exit-ul companiei tech. Cheltuielile lunare se ridică la aproximativ 1.500 de lire sterline, a mai spus Biro.

Antreprenorul de origine română a recunoscut că, inițial, și-ar fi dorit o casă mai mare, dar nu are de gând să se mute de aici cel puțin 10 ani de acum încolo.

„Noi ne doream o casă mare, cu 4 dormitoare, în stil victorian, unde să ne petrecem timpul și să avem o grămadă de spațiu, atât pentru a lucra, cât și pentru a socializa”, a mai spus el.

Florin Biro a făcut liceul la Pitești și spune că a pornit încă de la vârsta de 17 ani pe drumul antreprenoriatului. Modelul său a fost tatăl lui, care făcea afaceri în România.

„Tata era antreprenor, avea propria afacere și cine poate fi primul tău model, dacă nu tatăl tău, nu? Și a fost o alegere firească pentru mine să intru în business. Am încercat două afaceri în România, fără legătură cu tehnologia: extensii de păr și cosmetice”, a povestit el la podcastul Founder Metrics.

În 2011, la vârsta de 23 de ani, Florin a plecat în Marea Britanie, unde a lucrat ca programator în diferite firme, la început, după cum a povestit într-un alt podcast, Hotbed.

În 2018, Florin Biro, alături de partenera sa, Nikki Zavadska, originară din Cehia, au lansat startup-ul Jexo. Firma lor realiza softuri B2B pentru productivitate și colaborare, pe platforma Atlassian. Timp de aproape 5 ani și-au dezvoltat afacerea, apoi au vândut-o către o companie mai mare, Appfire.

După exit, Florin Biro s-a reorientat către investiții în startup-urile altor fondatori, în calitate de angel investor. În casa de 1 milion de lire sterline, pe care și-a cumpărat-o la Brighton, și-a amenajat și un studio video, unde își filmează propriul podcast, în cadrul Misfit Founders.