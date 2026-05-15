Producătorul român de drone BraveX Aero, parteneriat cu Romaero pentru dezvoltarea de sisteme aeriene fără pilot

BraveX Aero, o firmă românească privată care face drone militare și civile, a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind explorarea unei colaborări industriale și tehnologice în domeniul sistemelor aeriene fără pilot și al structurilor aerospațiale din materiale compozite.

Parteneriatul deschide perspectiva dezvoltării în România a unor capabilități industriale moderne și integrate pentru producția și scalarea de sisteme aeriene fără pilot destinate pieței europene de apărare și securitate.

Colaborarea urmărește definirea unui cadru de cooperare pentru producția și industrializarea unor componente și structuri destinate aeronavelor fără pilot dezvoltate de BraveX Aero, precum și identificarea unor oportunități comune de dezvoltare și producție în industria aerospațială și de apărare.

„Potențialul local există și este mult prea mare pentru a fi ignorat. Firme startup precum BraveX.Aero trebuie să crească inteligent, să identifice resursele acolo unde există și să le fructifice. Un asemenea parteneriat conduce natural la creșterea și maturizarea industriei românești într-un spațiu competitiv aglomerat, susținut de oportunități reale precum programul SAFE”, declară Răzvan Costea-Bărluțiu, CEO BraveX Aero.

Prin această inițiativă, cele două companii își propun să combine agilitatea tehnologică și capacitatea de inovare specifice unei companii emergente din domeniul sistemelor autonome cu experiența industrială și infrastructura de producție aerospațială a unuia dintre actorii tradiționali ai industriei românești de profil.

Colaborarea valorifică complementaritatea dintre expertiza BraveX Aero în proiectarea, dezvoltarea și operarea de aeronave fără pilot cu aripă fixă și capabilitățile industriale ale Romaero, companie cu experiență în producția și mentenanța structurilor și sistemelor aerospațiale pentru programe civile și militare.

„Romaero își propune să susțină dezvoltarea industriei aerospațiale românești prin colaborări cu companii inovatoare și prin valorificarea experienței și infrastructurii industriale existente. Considerăm că parteneriatele dintre companiile consacrate și noile generații de dezvoltatori de tehnologie reprezintă un pas important pentru consolidarea capabilităților naționale”, adaugă Speranța Munteanu, administratorul special al Romaero.

În cadrul discuțiilor dintre cele două companii sunt analizate oportunități privind:

producția de structuri și airframe-uri pentru platformele UAV dezvoltate de BraveX Aero;

dezvoltarea unor capabilități industriale scalabile pentru producția de sisteme aeriene fără pilot în România;

proiecte comune în domeniul aerospațial și al apărării;

; oportunități de transfer tehnologic și industrializare pentru piețele europene și internaționale.

„Vedem în acest parteneriat oportunitatea de a accelera dezvoltarea unei capacități industriale moderne în jurul sistemelor aeriene fără pilot și de a contribui la integrarea unor tehnologii românești în lanțurile europene de valoare din domeniul aerospațial, atât civil cât și de apărare”, explică Rareș Răcoțean, CTO BraveX Aero.

Colaborarea dintre BraveX Aero și Romaero urmărește consolidarea unei baze industriale locale capabile să răspundă cererii în creștere pentru sisteme autonome și platforme aerospațiale dual-use, transmite compania.

Memorandumul a fost semnat în cadrul Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cel mai important eveniment regional dedicat industriei de apărare, aerospațiale și securitate, reunind companii internaționale, producători de tehnologie, factori de decizie instituționali și actori strategici din ecosistemul european și euro-atlantic de apărare.

BraveX accelerează tranziția către un jucător european de apărare

Parteneriatul reflectă și evoluția accelerată a startup-ului din ultimul an. O nouă rundă de finanțare de tip seed este în targetul BraveX până la finalul anului 2026. În paralel, BraveX Aero obține o nouă comandă din partea unui actor important al industriei europene de apărare pentru prima dronă cu jet produsă în România, capabilă să atingă viteze de până la 500 km/h, confirmând interesul pieței pentru tehnologiile dezvoltate în România și consolidând poziționarea companiei în ecosistemul european de apărare și securitate.

În această săptămână, compania românească a semnat și un acord de colaborare cu o companie franceză din industria echipamentelor militare de antrenament, prin care platformele UAV dezvoltate de firmă sunt integrate în soluții avansate de instruire, simulare și evaluare pentru aplicații de apărare.

BraveX Aero este o firmă aerospațială clujeană, specializată în proiectarea și dezvoltarea de sisteme aeriene fără pilot avansate, cu aripă fixă și propulsie cu reacție, destinate aplicațiilor dual-use (cu utilizare civilă și militară) și de apărare, inclusiv misiuni ISR (de culegere de informații, supraveghere și recunoaștere), monitorizarea infrastructurii critice, suport aerian pentru apărare, misiuni de instruire militară și operațiuni de căutare și salvare.

Portofoliul de clienți al BraveX vizează în principal administrații publice și operatori instituționali din Europa și structuri din sectorul de apărare al țărilor NATO, companii private din domeniul securității, cu accent pe aplicații civile și defensive. Piețele internaționale vizate includ, pe lângă Europa, și regiuni precum Africa, Canada și America de Sud.

Romaero este una dintre companiile istorice ale industriei aerospațiale românești și un actor strategic în domeniul aerospațial și de apărare, cu experiență în producția, integrarea și mentenanța structurilor și sistemelor aerospațiale pentru programe civile și militare. Compania operează una dintre cele mai importante infrastructuri industriale aerospațiale din România și colaborează cu parteneri internaționali din industria de apărare și aviație.