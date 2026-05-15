Consultantul de travel Răzvan Pascu își deschide propria agenție de turism și face angajări, după ce a plecat de la Eturia

Consultantul de travel Răzvan Pascu își deschide propria agenție de turism, NOZOMI, iar acum face angajări, după ce a plecat de la tour-operatorul Eturia.

Noua agenție de turism NOZOMI - Travel Society by Răzvan Pascu a obținut licența de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Zilele acestea am fost personal la Ministerul Turismului să ridic licența de turism pentru NOZOMI - Travel Society by Răzvan Pascu, noua mea agenție de turism. Și sincer? A fost unul dintre momentele acelea care te fac să realizezi că tot stresul, toate nopțile nedormite, toate discuțiile, calculele, emoțiile și munca din ultimele luni chiar încep să prindă formă. Avem toate actele în regulă. Agenția este licențiată oficial. Iar în perioada asta muncim enorm”, a anunțat Răzvan Pascu, vineri, pe Facebook.

El a menționat că, în această perioadă, face angajări la agenția sa.

„Facem interviuri aproape zilnic pentru angajări. Construim echipa. Creăm circuite noi. Negociem hoteluri. Discutăm cu parteneri din întreaga lume. Verificăm fiecare detaliu. Pentru că nu vrem să construim încă o agenție de turism. Ci vrem să construim ceva frumos, ceva solid, ceva care să inspire încredere. O agenție care să pună accent pe experiențe reale, pe organizare bună, pe oameni și pe detaliile care fac diferența”, a explicat el.

Răzvan Pascu spune că va continua la NOZOMI cu serviciile de turism pe care le făcea de peste 12 ani:

„circuite de grup în destinații îndepărtate

vacanțe individuale în destinații exotice de plajă

experiențe atent gândite, nu turism făcut pe grabă”.

„Sunt foarte fericit. Dar mai ales foarte motivat. Pentru că simt că urmează cea mai frumoasă perioadă profesională din viața mea. Și sper ca în următorii ani NOZOMI să devină una dintre cele mai apreciate agenții de turism din România. Nu prin reclame agresive. Nu prin promisiuni goale. Ci prin oameni, organizare, seriozitate și experiențe care rămân cu adevărat în suflet”, a mai scris el pe Facebook.

Consultantul de turism Răzvan Pascu a anunțat în martie 2026 că pleacă de la agenția de turism Eturia, după 11 ani de colaborare.

Eturia a contractat o importantă agenție de PR

Săptămâna aceasta, agenția de turism Eturia, fondată și condusă de omul de afaceri Sorin Stoica, a anunțat că a contractat o importantă agenție de imagine și relații publice (PR) din România, Rogalski Damaschin.

„Parteneriatul dintre Eturia și Rogalski Damaschin vizează consolidarea poziționării brandului pe piața locală de turism, dezvoltarea strategiei de comunicare corporate și de brand, precum și creșterea vizibilității Eturia în rândul turiștilor, partenerilor, comunităților de călători, media și stakeholderilor din industria turismului. Colaborarea va acoperi atât componenta de comunicare strategică și media relations, cât și proiecte de storytelling, leadership positioning și campanii integrate menite să aducă în prim-plan expertiza Eturia în crearea de vacanțe personalizate și experiențe de călătorie în destinații din întreaga lume. Eturia comunică un portofoliu de peste 150 de destinații, consultanți specializați pe regiuni și parteneri locali în destinațiile în care operează”, au precizat Eturia și Rogalski Damaschin, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Eturia este un brand construit în jurul pasiunii pentru călătorii, al încrederii și al dorinței de a transforma fiecare vacanță într-o experiență memorabilă. Ne dorim ca povestea noastră să ajungă mai aproape de publicul nostru țintă și să reflecte cât mai bine expertiza, grija și inovația care definesc Eturia. Suntem bucuroși să începem colaborarea cu Rogalski Damaschin, un partener strategic care înțelege atât dinamica pieței, cât și importanța unei comunicări autentice și relevante”, a spus Sorin Stoica, CEO și fondator Eturia.

Agenția de Turism Eturia, originară din Piatra Neamț, a obținut venituri totale de 155,7 milioane de lei și profit de aproape 3 milioane de lei, cu 55 de angajați, în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.

Compania este deținută de Sorin Stoica și Elena Daniela Shah, în proporții egale, conform datelor colectate de platforma Termene.ro.