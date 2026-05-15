Crypto România: Colaborare între Binance Academy și Universitatea Româno-Americană din București

Binance Academy, platformă educațională dedicată criptomonedelor și tehnologiei blockchain, dezvoltată de Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume, a organizat recent un workshop la Universitatea Româno-Americană din București, destinat studenților Facultății de Informatică pentru Managementul Afacerilor.

Sesiunea a fost susținută de Ilie Pușcaș (foto), regional manager Binance pentru Europa Centrală și de Est, a informat gigantul global din domeniul crypto într-un comunicat transmis vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Studenții români au avut ocazia să afle de la reprezentantul Binance „concepte esențiale despre activele digitale: de la noțiunea de valoare și istoria banilor, până la modul în care funcționează Bitcoin, diferența dintre platformele centralizate și cele descentralizate, precum și recomandări practice pentru stocarea și achiziționarea în siguranță a criptomonedelor”.

Potrivit comunicatului, România se situează în prezent la un nivel de doar 22% în ceea ce privește educația financiară.

Binance Academy susține că își propune să reducă acest decalaj în viitor, „investind în astfel de inițiative”.

„Prima interacțiune a majorității oamenilor cu lumea crypto vine printr-un titlu de presă, iar titlurile nu te învață nimic. Dacă un student pleacă de aici înțelegând de ce Bitcoin are o limită de 21 de milioane sau de ce cheia privată este mai importantă decât parola, atunci înseamnă că efortul nostru a fost util”, a declarat Ilie Pușcaș.

Workshopul a fost găzduit de Facultatea de Informatică pentru Managementul Afacerilor din cadrul Universității Româno-Americane, ai cărei studenți se află la intersecția dintre tehnologie și business.

„Când vorbim despre pregătirea studenților pentru lumea reală, astfel de subiecte nu mai sunt opționale”, a declarat decanul Alexandru Tăbușcă. „Studenții noștri vor absolvi într-o economie în care dezvoltatorii blockchain, specialiștii în conformitate care înțeleg DeFi și product managerii care pot discuta despre tokenomics sunt foarte căutați. Găzduirea Binance Academy aici nu este doar o simplă prelegere. Este o punte. Și cred că mulți studenți au traversat-o astăzi.”

Sesiunea interactivă a acoperit subiecte precum Bitcoin, altcoins, NFT-uri, finanțe descentralizate, securitatea portofelelor digitale și pașii practici pentru cumpărarea și stocarea activelor digitale. Studenții au primit informații despre utilizarea atât a platformelor centralizate, cât și a celor descentralizate, cu accent pe conștientizarea riscurilor și responsabilitatea personală.