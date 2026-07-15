Peste 50% din tinerii români au cel puțin competențe digitale de bază, sub media de 75% la nivelul UE (studiu)

53,3% din tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani din România aveau cel puțin competențe digitale de bază în anul 2025, mai mulți decât în Bulgaria, dar mult mai puțin decât Serbia, Ungaria și decât media UE (74,6%).

Bulgaria (52,8%) și România sunt singurele țări cu o cotă de sub 60% din analiza țărilor UE în ceea ce privește ponderea tinerilor care au măcar competențe digitale de bază, conform unui studiu Eurostat.

De cealaltă parte, această pondere trece de 75% atât în cazul Ungariei (76,3%), cât și în cazul Serbiei (77,1%). Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere, cu 92,1%, urmată de Cehia cu 91,7% și Malta cu 91,5%.

Sursă: Eurostat

La nivelul Uniunii, de asemenea, ponderea femeilor tinere cu vârste între 16 și 24 de ani cu cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât a tinerilor bărbați din aceeași grupă de vârstă (75,9% vs. 73,3%). Tiparul acesta a fost prezent în 22 dintre țările UE, restul de 5 înregistrând contrariul.

În cazul României, ponderea bărbaților tineri cu abilități digitale de bază a fost mai mare decât cea a femeilor cu 4 puncte procentuale (55,1% vs. 51,1%), a doua cea mai mare diferență în favoarea bărbaților după Malta (93,6% vs. 89,1%).