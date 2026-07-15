500.000 de persoane economisesc prin opțiunea Round Up, din aplicația BT Pay.

500.000 de persoane care folosesc BT Pay economisesc prin opțiunea Round Up. Adopția a accelerat de la un an la altul: numărul celor care folosesc Round Up a crescut de aproximativ 7 ori în ultimii trei ani.

Plățile făcute în România sau în alte țări la POS sau online cu cardurile BT de debit în lei, digitale sau fizice, aduc economii în Round Up, cu o dobândă de 3%. Suma economisită poate fi consultată în BT Pay și poate fi folosită oricând, prin transfer în contul curent de la Banca Transilvania, tot prin intermediul aplicației.

7 din 10 persoane cu conturi de economii la Banca Transilvania folosesc inclusiv această modalitate, Round Up.

Peste 12.000 de persoane își activează Round Up în fiecare lună. Pentru o mare parte dintre clienții băncii, această funcționalitate este primul pas către economisirea consecventă și formarea unor obiceiuri financiare care contribuie la dezvoltarea educației financiare și la o mai bună gestionare a resurselor personale.

31% dintre clienții care și-au activat Round Up au între 18 și 26 de ani, iar 34%, între 27 și 42 ani.

Un client economisește, în medie, aproximativ 200 de lei/lună în Round Up.

Economii prin Round Up

Utilizatorii BT Pay trebuie să activeze opțiunea din secțiunea Carduri → Round Up.

Clienții pot opta pentru rotunjirea de până la 1 leu, 5 lei sau 10 lei a sumelor cheltuite, diferența fiind transferată în contul de economii Round Up. De exemplu, dacă pragul de rotunjire este setat la 10 lei, pentru o plată de 3,5 lei, round up-ul este de 6,5 lei.

Prin Round Up Accelerator, sumele economisite sunt multiplicate de două, de trei sau de cinci ori.

Articol susținut de Banca Transilvania