Lista firmelor implicate în Pactul dronelor

Comisia Europeană și Ucraina au semnat, miercuri, un nou parteneriat industrial în domeniul apărării, marcând un important pas înainte în integrarea industriilor de apărare europene și ucrainene, potrivit unui comunicat al Bruxelles-ului.

Comisia a lansat și Pactul UE-Ucraina privind dronele pentru a aprofunda cooperarea în domeniul tehnologiilor dronelor și al tehnologiilor de combatere a dronelor.

Aceste inițiative vor permite companiilor ucrainene și din UE să accelereze dezvoltarea capabilităților critice de apărare, să consolideze producția industrială comună și să colaboreze în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării finanțate de UE.

Parteneriatul industrial UE-Ucraina în domeniul apărării

Pe baza acordurilor bilaterale existente privind dronele între Ucraina și statele membre ale UE, noul parteneriat va oferi un cadru unic și coerent UE-Ucraina pentru a facilita, coordona și sprijini punerea în aplicare deplină a acestora.

UE și Ucraina au convenit să promoveze producția comună de drone și sisteme anti-drone între Ucraina și statele membre ale UE până la sfârșitul anului 2026. Acordul urmărește să intensifice rapid producția și desfășurarea de capabilități dovedite în luptă pentru a contracara dronele și rachetele, oferind în același timp previzibilitatea pe termen lung necesară pentru consolidarea investițiilor și extinderea capacității industriale de apărare atât în Ucraina, cât și în Uniunea Europeană.

Această cooperare urmărește să protejeze împotriva dronelor și rachetelor cu rază mică și medie de acțiune, să desfășoare la scară largă sisteme de drone dovedite prin luptă care pot fi stocate în afara teritoriului Ucrainei și să ofere ambelor baze industriale de apărare previzibilitatea necesară pentru a intensifica în mod decisiv investițiile și producția.

Pe baza acestei abordări, UE și Ucraina își vor extinde cooperarea industrială în domeniul apărării la producția comună de rachete antibalistice până în 2028, contribuind la abordarea lacunelor critice în materie de capabilități de apărare aeriană. Parteneriatul va acorda prioritate sistemelor de rachete eficiente din punctul de vedere al costurilor, continuând în același timp să consolideze alte capabilități esențiale de apărare, inclusiv producția de artilerie și lanțurile de aprovizionare esențiale.

Noul parteneriat va aprofunda integrarea industriilor de apărare europene și ucrainene prin eliminarea barierelor din calea cooperării și prin accelerarea alinierii standardelor. Lucrările vor avansa în domenii-cheie, de la achizițiile publice în domeniul apărării la protecția proprietății intelectuale, permițând întreprinderilor de ambele părți să coopereze mai bine și să consolideze securitatea comună a Europei.

Acordul UE-Ucraina privind dronele

Pactul UE-Ucraina privind dronele va reuni capacitatea industrială a Europei și expertiza Ucrainei în ceea ce privește inovarea în domeniul dronelor. Acesta este construit în jurul unor asociații în participațiune între companii ucrainene și europene. Acordul va combina capacitățile testate pe câmpul de luptă ale Ucrainei și puterea industrială și scara de producție a Europei, sprijinind transferurile de tehnologie specifice și investițiile în sectoarele cu dublă utilizare din Ucraina.

Acordul va accelera dezvoltarea și producția de drone și sisteme anti-drone de generație următoare, asigurându-se că Ucraina are capabilitățile de care are nevoie în prezent, consolidând în același timp pregătirea Europei pentru apărare în viitor.

Comisia va colabora acum cu partenerii ucraineni și cu comunitatea europeană a dronelor în vederea primei reuniuni a celor 18 membri fondatori, programată să aibă loc la Bruxelles în septembrie.

Printre acestea se numără firmele europene:

ORQA d.o.o.,

Indra Group,

Fincantieri,

WB Electronics/WB Group,

Destinus, Delair,

RSI Europe,

TERMA A/S,

Quantum Systems.

Se adaugă firmele ucrainene:

Skyfall Industries,

Greentech Harvest,

Tencore,

Deviro,

Vyriy Industry,

Scientific Production Company „ATHLON AVIA”,

TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries),

UFORCE,

F-Drones.

1 miliard EUR pentru drone în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde EUR

Comisia Europeană a plătit Ucrainei încă 1 miliard EUR pentru achiziționarea de drone. Aceasta reprezintă a doua plată din cadrul primei tranșe de 6 miliarde EUR a împrumutului de sprijin pentru Ucraina dedicat achiziționării de drone, o capacitate esențială care permite Ucrainei să reziste războiului de agresiune al Rusiei.

Această plată urmează primei tranșe de 3,2 miliarde EUR a Comisiei către Ucraina în cadrul programului specific de asistență macrofinanciară, efectuată la 25 iunie, și primei plăți dedicate achiziționării de drone, în valoare de 3,9 miliarde EUR, efectuată la 30 iunie.

Privind în perspectivă, Comisia a aprobat, de asemenea, un plan de plată în valoare de 10 miliarde EUR pentru finanțarea unor drone, rachete și aeronave de luptă suplimentare, subliniind angajamentul pe termen lung al UE față de apărarea Ucrainei și față de o bază industrială europeană de apărare mai puternică și mai integrată.

BraveTechEU, Fondul european de apărare și inovarea în domeniul apărării

BraveTech EU, inițiativa comună UE-Ucraina de accelerare a tehnologiei militare pentru industria de apărare a Ucrainei, a trecut, de asemenea, la următoarea etapă, recunoscând șase întreprinderi selectate pentru a promova tehnologii de apărare promițătoare: Soraccel, EdgeX Robotics, Smaesh, Kova Labs, Tempterno Defence și Rannon.

În următoarea etapă a programului, aceste soluții vor fi testate în condiții care reflectă teatrul de război din Ucraina, contribuind astfel la accelerarea dezvoltării și implementării tehnologiilor care răspund nevoilor reale de pe câmpul de luptă.

De asemenea, Ucraina a fost asociată pe deplin la Fondul european de apărare (FEA) și la Programul privind industria europeană de apărare (EDIP), permițând întreprinderilor ucrainene și din UE să formeze consorții și să participe împreună la proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării sprijinite de fond. Cu un buget de 7,3 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, FEA sprijină dezvoltarea capabilităților de apărare de vârf și consolidează cooperarea în întreaga industrie europeană de apărare.