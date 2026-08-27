Startup-uri de apărare pot câștiga 120.000 EUR și își pot testa dronele în România, inclusiv în condiții de bruiaj electronic. Înscrieri la BraveTechEU

Startup-urile și IMM-urile care dezvoltă drone, senzori și alte tehnologii de apărare sau cu dublă utilizare se pot înscrie până pe 6 septembrie 2026 într-un program al Comisiei Europene care va aduce în România teste în condiții apropiate de cele operaționale. Trei dintre echipele participante la ediția din România a BraveTechEU DefTech Forges vor putea obține câte 120.000 EUR, iar câștigătorii pot ajunge ulterior la teste coordonate de Agenția Europeană de Apărare și pot concura pentru finanțări suplimentare de până la 750.000 EUR.

A doua ediție a BraveTechEU DefTech Forges va avea loc simultan în România și Germania, în perioada 9-13 noiembrie 2026. În România, organizator local a fost selectată Asociația Romanian Space Initiative - ROSPIN, care va lucra împreună cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Defense-X, Civitta, Starburst, Darkstar și Cluj Hackathon.

Programul este destinat startup-urilor și IMM-urilor europene care au trecut deja de faza unei simple idei și dispun de un prototip funcțional. BraveTechEU cere un nivel de maturitate tehnologică de cel puțin TRL 4.

Dronele și senzorii vor fi testate cu militari, vehicule și bruiaj electronic

BraveTechEU DefTech Forges nu este construit ca un concurs clasic în care antreprenorii își prezintă tehnologia în fața unui juriu.

Timp de cinci zile, companiile selectate vor putea să-și testeze și să-și modifice prototipurile în raport cu cerințe operaționale și cu feedback primit direct de la utilizatori finali militari și experți tehnici.

Comisia Europeană spune că testele vor include ferestre de zbor, bruiaj electronic controlat și condiții concepute pentru a reproduce presiunile unui câmp de luptă contestat, nu ale unui laborator. În dezvoltarea scenariilor sunt folosite inclusiv lecțiile rezultate din experiența războiului din Ucraina.

Una dintre direcțiile testate în România vizează senzorii tereștri nesupravegheați, inclusiv rețele acustice și seismice care pot fi evaluate în scenarii în care apar militari, vehicule și drone.

O altă categorie este reprezentată de dronele autonome de atac și roiurile de drone. Aici pot fi testate autonomia mai multor aparate care operează împreună, coordonarea descentralizată și integrarea dintre senzorul care identifică ținta și sistemul care execută misiunea.

O zonă importantă este cea a dronelor rezistente la război electronic. Companiile își vor putea testa navigația, comunicațiile și capacitatea de a continua misiunea atunci când sistemele sunt expuse controlat la bruiaj.

Programul caută și tehnologii care permit adaptarea rapidă pe câmpul de luptă: schimbarea sarcinii utile a unei drone, actualizări software, modificări hardware rapide și cicluri în care sistemul este testat, reparat sau reconfigurat și apoi testat din nou.

A cincea direcție privește sistemele RF de căutare și ghidare terminală, inclusiv tehnologii pasive, semi-active și active pentru detectarea, urmărirea și ghidarea de precizie.

Trei echipe câștigătoare în România primesc câte 120.000 EUR

La nivelul ediției organizate simultan în România și Germania vor fi selectate 40 de companii, împărțite în două grupuri de câte 20 pentru cele două locații.

După perioada de testare vor fi alese șase echipe câștigătoare, câte trei în fiecare țară. Fiecare va primi 120.000 EUR.

Pentru acestea, programul nu se încheie însă odată cu premiul.

Câștigătorii pot continua în faza de Operational Experimentation, care presupune testarea și evaluarea tehnologiei în coordonare cu Agenția Europeană de Apărare (EDA).

Informațiile oficiale publicate în prezent de BraveTechEU și Brave1 indică posibilitatea unei finanțări ulterioare de până la 750.000 EUR pentru dezvoltare și extindere.

Programul BraveTechEU este finanțat de Comisia Europeană, cu sprijinul Agenției Europene de Apărare și al Brave1, platforma ucraineană de inovare în domeniul apărării. Implementarea DefTech Forges este realizată de consorțiul format din Civitta, Starburst și Darkstar.

Cine se poate înscrie până pe 6 septembrie

Apelul este deschis pentru companii care dezvoltă tehnologii de apărare sau cu dublă utilizare și au deja un prototip funcțional la TRL 4 sau mai mare.

Pot participa startup-uri și IMM-uri din Uniunea Europeană, Norvegia și Ucraina. ROSPIN precizează că apelul este deschis inclusiv companiilor românești care îndeplinesc aceste condiții.

Termenul-limită de depunere a candidaturilor este duminică, 6 septembrie 2026, iar participarea la program este gratuită. Sesiunea online de informare dedicată apelului a avut loc pe 25 august.

Companiile interesate se pot înscrie prin formularul oficial al programului BraveTechEU DefTech Forges.

BraveTechEU este conceput ca un program în mai multe etape prin care tehnologii aflate deja la nivel de prototip să treacă mai repede de la laborator la testarea cu utilizatori militari. În primul ciclu al programului, testările au avut loc în Estonia și Franța, iar ciclul din noiembrie aduce pentru prima dată una dintre aceste etape în România. Programul prevede șase DefTech Forges, organizate în trei cicluri a câte două locații, până în martie 2027.