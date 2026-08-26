Startup-ul din spatele generatorului de imagini cu AI Stable Diffusion a strâns finanțare de 76 milioane dolari

Stability AI, startup-ul care a dezvoltat generatorul de imagini cu inteligență artificială Stable Diffusion, a obținut finanțare de 76 milioane dolari într-o nouă rundă de investiții, potrivit TechCrunch.

Firma a obținut banii de la mai multe organizații importante din industria divertismentului, inclusiv Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group și gigantul din gaming Electronic Arts (EA), și de la firmele de investiții AMD Ventures și Pacific Alliance Ventures.

Runda de tip seria B anunțată duce totalul de finanțări primite la 232 milioane dolari, se arată într-un comunicat.

Directorul general Prem Akkaraju a numit finanțarea „o afirmare a viziunii noastre în care inteligența artificială generativă împuternicește fiecare producător, muzician și povestitor”.

Compania spune că intenționează să folosească banii pentru a continua dezvoltarea suitei sale de produse pentru industria creativă, extinzându-și totodată divizia de servicii profesionale. În prezent, Stability oferă o varietate de modele AI concepute pentru generarea de muzică, video și imagini AI.

Startup-ul a fost fondat în anul 2019 de Cyrus Hodes și Emad Mostaque și are sediul central în Londra. La început, acesta a lucrat la un model de generare de imagini cu inteligență artificială, numit Stable Diffusion, care a început să devină popular în anul 2022, dar s-a extins la soluții pentru generare de videoclipuri, audio și chiar și modele 3D.