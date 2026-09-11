Timișoara: S-a lansat o aplicație de livrări cu inteligență artificială și „ghost kitchen”, printr-o investiție de peste 1 milion EUR

O afacere locală pornită acum 8 ani de zile în Timișoara s-a transformat într-un ecosistem de livrări de mâncare, care funcționează printr-o aplicație de livrări și o „bucătărie fantomă”, realizate printr-o investiție de peste 1 milion EUR, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Zbrrr susține că este prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. În spatele proiectului se află antreprenorul Răzvan Bratosin, care a transformat o afacere de pornită într-un garaj într-o infrastructură completă de food delivery, construită integral în oraș.

Aplicația reprezintă un ecosistem care deține întregul lanț operațional: bucătărie centralizată (ghost kitchen), flotă de mașini de delivery Toyota și livratori proprii, aplicație proprie cu funcții de inteligență artificială integrate în aplicație, folosite pentru recomandări și optimizarea comenzilor.

Într-o singură comandă, clientul poate combina preparate din 10 meniuri internaționale. Platforma funcționează pe principiul zero taxe: fără taxă de livrare, de ambalaj, pe vreme rea sau la oră târzie, prețul afișat fiind cel final. La lansare, Zbrrr operează exclusiv în Timișoara.

Dezvoltarea Zbrrr a presupus 2 ani de muncă și o investiție de peste 1 milion EUR. În centrul operațiunii se află o bucătărie centralizată de 500.000 EUR, din care sunt gestionate cele 10 concepte culinare ale ecosistemului, cu peste 300 de rețete din bucătării internaționale.

Livrarea este asigurată de o flotă proprie de 20 de autoturisme Toyota hibrid și de 40 de șoferi, iar la dezvoltarea aplicației și a conceptului a lucrat o echipă de 40 de oameni. Lansarea a fost susținută de un buget de marketing de 200.000 EUR și de o producție de peste 400 de clipuri video.

Pe lângă preparate, Zbrrr introduce și vânzarea de materie primă și ingrediente direct prin aplicație.

„Am pornit în 2018 cu un garaj, un telefon și un credit. Tot ce a urmat s-a construit reinvestind, an de an, în oameni și în infrastructură. Zbrrr este forma matură a acestui drum: un ecosistem în care controlăm fiecare verigă, de la bucătărie până la livratorul care sună la ușă. Ghost kitchen-ul și tehnologia, inclusiv componenta de inteligență artificială din aplicație, nu sunt accesorii sunt fundația care ne permite să livrăm calitate constantă, rapid și fără costuri ascunse pentru client”, a declarat Răzvan Bratosin, fondator Zbrrr.

Anterior, Bratosin a dezvoltat în Timișoara branduri locale deja consacrate, cum ar fi Buldog Burger, cunoscut pentru burgeria deschisă în parcarea McDonald's, restaurantul premium LU și shaormeria Mustafa, integrate acum în platforma Zbrrr.