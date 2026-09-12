FOTO: „Sunt independent”. La 74 de ani, dl. Ion stă într-o casă din panouri „sendviș”, în București, și face 1.000 EUR/lună cu lockerele firmelor de curierat

Domnul Ion Ghenof a lucrat și a făcut diverse afaceri, o viață, iar acum, la 74 de ani, a găsit o sursă de venit pasiv mai mare decât pensia sa, fără să mai fie nevoit să depună efort: lockerele amplasate de firmele de curierat în chip de gard, pe marginea curții sale, pe o stradă circulată din București.

„Am avut și eu afaceri, am avut un restaurant, am prins niște bani cu terenurile, luam unul mai mare și îl făceam bucățele…”, povestește domnul Ion.

Ca mulți alți bucureșteni, și reporterul StartupCafe și-a ridicat de la lockerul unui operator de curierat o comandă de la un magazin online. Așa am dat de domnul Ion, care locuiește după dulăpioarele metalice ale companiilor de curierat, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, într-o zonă semicentrală.

A acceptat imediat să vorbească cu un jurnalist și m-a invitat în curte, să nu stăm în picioare, pe trotuar.

„Sunt 5 ani de când a venit Sameday. Au venit și au zis: Domn'e, uite, punem și noi un easybox aici, uite, dăm 100 de euro. Și după Sameday a venit Fan Courier, lângă ei. După Fan Curier a venit GLS, după GLS a venit Cargus și, mai de curând, a venit și DPD. Deci sunt 5 companii de curierat mari la mine pe teren. Acum, vin aici sute de oameni zilnic și ridică pachete. E activitate, s-a format trafic aici. Am înțeles că strada e poreclită strada cu lockere, de către vecini”, povestește proprietarul spațiului pe care sunt amplasate „dulăpioarele” de curierat.

După firmele de curierat, a venit și un operator care încarcă, pe terenul pensionarului bucureștean, baterii de scutere pentru livratori.

„Este o afacere mai nouă: a cumpărat scutere mai multe, le închiriază livratorilor și le asigură bateriile. Când se descarcă bateria 80-90%, vine livratorul aici, lasă bateria, ia una încărcată și a plecat. Ș-ăștia-s buni, că au 1 metru pătrat închiriat și dau 100 de euro. Nu deranjează pe nimeni, nici pe mine, nici pe vecini, că scuterele sunt electrice, nu fac zgomot”, explică domnul Ion.

La cei 74 de ani ai lui, cu 1.500 de lei pensie, este mulțumit de banii pe care îi primește din închirierea spațiului de pe marginea curții sale.

„Per total, fac cam 1.000 de euro pe lună. Impozitul îl plătesc firmele, că se reține la sursă, nu am nici măcar bătaia asta de cap, cu ANAF-ul. Gândește-te că la un apartament abia iei 500 de euro pe lună chirie și cât te costă un apartament, cât te costă reparațiile, investițiile pe care le faci mereu în el?! Lockerele stau pe marginea curții, ca un gard. Cu pensioara mea, 1.500 de lei după 30 de ani de muncă, noroc cu astea (lockerele - n.r.), că uite! Dumnezeu nu te lasă. La barza chioară-i face Dumnezeu cuib. Astea au venit la țanc”, mai spune el, mulțumit, arătând cu capul către easybox-urile Sameday.

Și mai așteaptă chiriași: „Mai am loc și pentru alte firme, e vizibilitate aici”.

Dar ce a adus cele 5 mari firme de curierat la dl. Ion în curte? În primul rând, zona, amplasamentul - „location, location, location”, cum se spune în imobiliare, prin America.

„Firmele de curierat nu au avut cine știe ce pretenții, s-au orientat că este dever în zonă, că e trafic auto, că sunt 20 de blocuri cu câte 10 etaje de jur împrejur… Păi, de la Sameday vin câte 2 dube în fiecare zi, sunt pachete multe, lockerele sunt foarte solicitate. În al doilea rând, trebuie să fie condiții, uite, cum e aici, teren betonat, să ai curent. Trebuie să fii proprietar pe teren, să ai extras de carte funciară, să ai actele în regulă”, a detaliat proprietarul.

La cei 74 de ani ai săi, dl. Ion menționează și siguranța publică: „E o zonă extraordinar de bună, n-am avut probleme. Aici, seara e lumină și noaptea e chiar liniște”.

„Munceam cu cocoana mea și plăteam numai dări”

În urmă cu un deceniu, terenul cu lockerele de curierat, din Sectorul 2, era folosit de locuitorii din zonă ca parcare ad-hoc. Pe vremuri, parcela, de circa 250 mp, era curtea unor bucureșteni, dar proprietatea a fost naționalizată de regimul comunist. Vechea casă care era acolo a fost demolată, la fel ca multe alte proprietăți, pentru a face loc blocurilor cu 10 etaje care formează peisajul cartierelor muncitorești ale Bucureștiului.

După Revoluție, vechii proprietari și-au recuperat terenul, așa cum mai rămăsese, în anul 2009. Apoi, a venit domnul Ion și l-a cumpărat de la ei. Nici el nu era străin de loc. A copilărit pe străzile din jur.

„Eu m-am născut în zonă. Pe strada unde este acum DSP-ul (Direcția de Sănătate n.r.), era maternitate atunci. M-am născut în 1952. Am stat pe Sachelarie Visarion”, povestește domnul Ion, din spatele lockerelor de curierat. Și arată cu mâinile, parcă ar despica tabla cu o sabie laser ca în Războiul Stelelor: „Vizavi, aici, a fost școală generală. Clasa I am făcut-o aici, iar în clasa a II-a m-am mutat la Școala 56, făcută nouă atunci, de comuniști. Acest loc a fost retrocedat. Când eram eu copil, aici era o casă. Oamenii au plecat prin Elveția prin anii ’70 și, prin anii ’80, când s-au construit blocuri aici, le-a dărâmat casa și le-a luat statul locul. Pe urmă, după Revoluție, pe Legea 10/2001, s-a retrocedat. Aici a fost un maidan, parcau oamenii mașinile pe el. Asta a fost, s-a vândut greu, până am ajuns eu”, explică el.

Domnul Ion spune că avea experiență în tranzacții cu terenuri, dar în afacerea asta a fost mai mult sentiment decât business imobiliar:

„Eu am cumpărat locația pentru că mi-a răscolit copilăria. Faptul că am venit aici, în zona în care m-am născut, după 70 de ani, unde am făcut clasa I, am cumpărat acest loc cu orice risc. Și, până la urmă, a ieșit foarte bine. Înainte, stăteam pe lângă Mega Mall (în cartierul bucureștean Pantelimon n.r.)”.

Inițial, a adus repede o rulotă și a deschis un fast-food. Mai trecea lumea, mai cumpăra un hot-dog, dar nu a mers foarte bine.

„Niciodată n-aș mai deschide, am 74 de ani, am muncit de mi-au sărit capacele. Munceam cu cocoana mea și plăteam numai dări, nu ne alegeam cu nimic. Nu merită să mai faci afaceri cu tâlharii ăștia, care sunt… Așa că le mai aranjează Dumnezeu”, spune el acum, împăcat cu fluxul lui de numerar de pe urma firmelor de curierat.

Ușor nu i-a fost, din cauza birocrației. Nu a putut construi o casă din cărămidă, cu fundație, așa că și-a făcut locuință „mobilă”, din panouri tip „sendviș”.

„Terenul ăsta l-am luat pentru mine, pentru sufletul meu. Cu riscuri! Și, într-adevăr, mi-a consumat energia. Eu am construit vreo 15 case, dar locația asta mi-a consumat energia cât nu mi-au consumat cele 15 case. Au fost probleme cu avizele, cu PUD-ul (Planul Urbanistic de Detaliu n.r.), că trec cabluri, că trece țeava de apă pe sub pământ… Până la urmă, am făcut un PUD, mi-a dat P+1, dar, pentru o eroare materială, în bătaie de joc, cei de la Urbanism, de la Sectorul 2, au zis să fac alt PUD.

Și, în situația asta, dacă apucasem să bag curent, am cumpărat 3 module din sendvișuri, pe roți. Și din astea 3 module mi-am făcut locuință și am lăsat copiilor apartamentele. M-am mutat aici. Bucătăria o am separat. În rulota în care am avut fast-food-ul, mi-am făcut bucătăria familiei”, a mai explicat domnul Ion, în timp ce deschidea ușile casei, să vadă cititorii StartupCafe cât de confortabil, spune el, se poate locui într-o locuință modulară.

În privința utilităților, el se mândrește că este „independent” acum.

„Sunt independent. Am puț pentru apă, am mini-stație de epurare, nu vidanjez, este eco. Iau tablete și mă costă cam 1 leu pe zi. Și nu am miros, nimic. Am 2 bazine cu racord, e mini-stație de epurare. Am băgat sonda în bazine și este apă curată. Am făcut cheltuieli mari, acum 9-10 ani, dar le-am făcut pentru mine. Plătesc curent mai mult, că am toate astea pe curent, plus internetul”, adaugă domnul Ion.

Dar panouri solare nu vrea să-și pună.

„Eu am avut fermă la Belciugatele. Acum vreo 15 ani, când eu aveam fotovoltaice și generatoare eoliene, cu acumulator, oamenii nici n-auziseră de astea. Panourile alea nu sunt chiar așa simplu de folosit. Acolo trebuie să ai invertor, să ai echipament de înmagazinat, adică trebuie investiție. Și eu, acum, la 74 de ani, nu mă mai apuc de investiție, din moment ce nu am consum mare. Cât oi mai avea eu de trăit, plătesc facturile”, a calculat el.

Sameday oferă chirie de la 80 EUR/lună pentru un easybox standard, până la „câteva sute de euro” pentru echipamente foarte mari

Compania de curierat Sameday, care aparține de grupul eMag, parte a fondului de investiții sud-african Naspers, a detaliat, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, cum procedează cu easybox-urile.

Rețeaua SAMEDAY a depășit 6.300 de lockere easybox doar în România, prin care au fost expediate până în prezent peste 240 de milioane de comenzi. La nivel național, există un easybox la aproximativ 3.500 de locuitori, iar distanța medie până la cel mai apropiat locker este de aproximativ 6 minute de mers pe jos, respectiv 4 minute în București.

În prezent, Sameday colaborează cu mai multe tipuri de parteneri pentru a-i găzdui dulăpioarele de livrări:

magazine și supermarketuri,

dezvoltatori de proiecte rezidențiale (inclusiv încă din faza de proiectare a acestora),

asociații de proprietari,

proprietari persoane fizice.

„Din totalul contractelor de închiriere pentru spațiile în care sunt amplasate lockerele, 66% sunt încheiate cu persoane juridice și 34% cu persoane fizice, iar în ultima perioadă primim tot mai multe solicitări direct din partea proprietarilor care propun spații pentru instalarea unui easybox. Colaborăm și cu asociații de proprietari pentru amplasarea lockerelor easybox. În prezent, acestea reprezintă 18% din totalul contractelor de închiriere, fiind o categorie importantă în rândul partenerilor persoane juridice cu care colaborăm”, a menționat Sameday.

Firma de curierat plătește chirii în valori care pot varia în funcție de anumiți factori.

„Chiria pornește de la aproximativ 80 de euro pe lună pentru un easybox standard și poate ajunge la câteva sute de euro pentru echipamentele de dimensiuni foarte mari. Valoarea este stabilită individual, în funcție de dimensiunea easybox-ului, suprafața ocupată, localizare și potențialul comercial al zonei”, a mai explicat compania Sameday.

Foto: © stavrio | Dreamstime.com

Sameday a detaliat și criteriile pe care le are în vedere atunci când alege spațiile pe care le închiriază pentru lockerele sale:

„Principalul criteriu este densitatea populației, alături de nevoia existentă în zona respectivă. Urmărim ca easybox-ul să fie amplasat cât mai aproape de traseele zilnice ale utilizatorilor și analizăm, de asemenea, vizibilitatea și accesibilitatea spațiului, posibilitatea de parcare, siguranța zonei și infrastructura necesară instalării și operării. Nu există un singur tip de spațiu eligibil. Evaluăm locațiile propuse în funcție de caracteristicile amplasamentului și de nevoia existentă în zonă. Cele mai potrivite sunt, în general, spațiile cu trafic constant și acces facil, precum cele din proximitatea ansamblurilor rezidențiale, centrelor comerciale, supermarketurilor, hipermarketurilor sau benzinăriilor”.

De partea cealaltă, proprietarul terenului nu pare să aibă multă bătaie de cap, cum a spus și dl. Ion.

„Singura responsabilitate care revine partenerilor este asigurarea branșamentului la rețeaua de energie electrică necesar funcționării lockerului easybox. De toate celelalte aspecte legate de instalarea și operarea acestuia ne ocupăm noi”, susține Sameday.

Fan Courier: „Costul amplasării unui FANbox trebuie să fie direct proporțional cu venitul pe care îl generează”

Și compania de curierat Fan Courier, condusă de antreprenorul român Felix Pătrășcanu, a oferit comunității antreprenoriale StartupCafe informații despre procedura sa de colaborare cu proprietarii de spații pentru amplasarea lockerelor.

În prezent, FAN Courier deține peste 3.200 de lockere FANbox la nivel național.

„Până la finalul anului 2026, ne propunem să depășim 4.000 de unități. În paralel, extindem cu module suplimentare 300 dintre FANbox-urile existente, în zonele în care clienții noștri au nevoie. Obiectivul nu este doar să adăugăm noi puncte în rețea, ci să creștem capacitatea celor deja instalate. Estimăm că, în acest an, cel puțin un sfert din livrările FAN Courier vor fi fost procesate prin lockere”, a declarat, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, Bogdan Dumitriu, OOH Director FAN Courier.

Bogdan Dumitriu, OOH Director FAN Courier

Compania de curierat colaborează „atât cu persoane fizice, cât și cu persoane juridice” pentru amplasarea FANbox-urilor.

„Vorbim despre o categorie foarte diversă de parteneri: de la retaileri, la benzinării și proprietari de spații comerciale, până la afaceri locale și proprietari individuali. Aproximativ 30% dintre contractele pentru spații sunt încheiate cu persoane fizice, iar numărul lor este în creștere. În acest moment, avem multe contracte încheiate direct și cu asociații de proprietari. Analizăm astfel de propuneri, cu condiția să existe cerere în zonă și un spațiu potrivit din punct de vedere tehnic și juridic”, spune Bogdan Dumitriu.

Chiriile pe care le primesc proprietarii de spații de la Fan Courier, pentru găzduirea lockerelor, pot varia destul de mult, în funcție de anumite criterii. Ba chiar pot fi și magazine care acceptă să găzduiască gratis dulăpioarele, pentru a atrage potențiali consumatori la cumpărături.

„Nu avem o grilă standard de chirii. Fiecare amplasament este evaluat separat, pentru că diferențele dintre locații pot fi foarte mari. În unele cazuri, proprietarul este interesat în primul rând de traficul suplimentar adus de FANbox și pune la dispoziție spațiul gratuit sau pentru o sumă redusă. În alte situații, plătim o chirie lunară fixă. Valoarea depinde de tipul locației, volumul de livrări pe care îl poate susține lockerul și costurile asociate instalării și funcționării.

Principiul este simplu: costul amplasării unui FANbox trebuie să fie direct proporțional cu venitul pe care îl generează și cu interesul clienților din respectivele zone pentru aceste servicii. Un amplasament cu rotație mică nu poate fi remunerat la nivel similar unui FANbox situat într-o zonă cu trafic intens, indiferent cât de atractiv ar părea spațiul în sine. Din aceste motive, o medie nu ar fi relevantă”, a explicat reprezentantul firmei românești de curierat.

Foto: © Constantin Adrian Popa | Dreamstime.com

Bogdan Dumitriu enumeră și criteriile după care se ghidează Fan Courier atunci când selectează spațiile pentru lockere:

„Începem cu cererea din zonă și nevoia clienților. Faptul că un proprietar are un spațiu disponibil nu înseamnă automat că acolo poate funcționa eficient un FANbox.

Ne uităm la volumul de colete și la numărul de persoane care locuiesc sau lucrează în apropiere, inclusiv la cererile transmise de aceștia.

Măsurăm densitatea rezidențială pe o distanță de aproximativ 500-800 de metri de mers pe jos. Pentru client, lockerul trebuie să fie pe un traseu firesc, nu într-un loc în care ajunge special.

Verificăm apoi dacă locația este accesibilă și bine iluminată, dacă există acces auto pentru curier și dacă se poate staționa în apropiere.

Contează și suprafața pe care va fi instalat echipamentul, alimentarea electrică, semnalul pentru comunicația de date și situația juridică a terenului.

Ne uităm, desigur, și la FANbox-urile pe care le avem deja în zonă, pentru a evita concurența în cadrul propriei rețele”.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească proprietarii de terenuri/alte spații să poată colabora cu Fan Courier pentru găzduirea lockerelor firmei:

„În primul rând, spațiul trebuie să aibă o situație juridică clară și să permită instalarea echipamentului.

Este nevoie de o suprafață plană, betonată sau asfaltată, de alimentare electrică și de acces facil pentru clienți și curieri. Acolo unde se impune, intervenim pentru amenajarea suprafețelor și racordarea la energie electrică.

Locația trebuie să fie ușor de găsit și să poată fi folosită permanent, pentru că livrarea la FANbox promite program 24/7 și flexibilitate pentru client”

„După ce primim o propunere, echipa noastră verifică aceste condiții, cât și cererea din zonă”, completează Bogdan Dumitriu.

La rândul lor, proprietarii de spații au câteva responsabilități atunci când colaborează cu Fan Courier.

„Responsabilitățile exacte sunt prevăzute în contract și pot varia în funcție de amplasament. În general, proprietarul trebuie să păstreze accesul la FANbox și condițiile convenite pentru funcționarea acestuia, inclusiv accesul la sursa de energie și la zona din jurul echipamentului. FANbox-urile sunt dotate cu monitorizare video permanentă și sisteme proprii de securitate. Alimentarea cu colete și intervențiile asupra echipamentului sunt gestionate de FAN Courier, nu de proprietarul spațiului”, a precizat reprezentantul firmei românești de curierat.

Fan Courier a transmis și o adresă de e-mail pentru proprietarii care vor să găzduiască FANbox-uri: lockere@fancourier.ro.