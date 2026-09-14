Startup românesc de vitamine personalizate, vândut. Cine sunt cumpărătorii

Fondul de investiții Vertical Seven Group, controlat de antreprenorii Iulian Cîrciumaru și Andrei Crețu, și antreprenoarea Indira Abdulvoap-Jianu au preluat integral startup-ul românesc Zitamine, de nutriție personalizată, fondat de două românce, potrivit Profit.ro.

Structura firmei Zitamine Nutrition SRL arată că Vertical Seven Group (V7 Capital), care a și investit în companie în trecut, deține acum 68,18% din firmă, iar restul de 31,82% revin Indirei Abdulvoap-Jianu, conform datelor de pe ListaFirme.ro, consultate de StartupCafe.ro.

Sursa citată spune că Indira a preluat și sefia Zitamine.

Despre startup-ul Zitamine s-a mai scris pe site în anul 2023, când fondatoarele Alexandra Stroe și Iulia Ghiță au strâns 350.000 EUR finanțare de la trei fonduri de investiții din România - V7 Capital, Cleverage VC și The Mavers Ventures - și o serie de investitori individuali din comunitatea Bravva Angels.

Zitamine, lansat în 2021, propune să schimbe modul în care oamenii iau suplimente nutritive. Startup-ul pune accent pe personalizarea regimului de suplimentare pentru fiecare persoană, folosind un chestionar online detaliat, dezvoltat în colaborare cu medici și farmaciști, „care servește ca bază pentru generarea unei recomandări personalizate de vitamine și suplimente naturale”.

Pe platforma Zitamine, oamenii pot accesa gratuit o consultație din partea unui nutriționist sau a unui farmacist. În anul 2025, firma a făcut afaceri de 2,34 milioane de lei, dar este pe pierdere.

Vertical Seven Group, fondat de antreprenorii Iulian Cîrciumaru și Andrei Crețu, deține plasamente în mai multe firme, printre care producătorul de bere Zăganu, Fabrica de Bere Bună, și Sport Guru, un retailer de articole sportive specializate, precum și Agroserv Măriuța (Lăptăria cu Caimac).



