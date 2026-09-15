Granturi de câte 500.000 dolari de la Citi Foundation pentru organizații non-profit românești care sprijină pregătirea tinerilor pentru era AI

Citi Foundation lansează o competiție de proiecte pentru organizații non-profit, inclusiv cele din România, care sprijină tinerii să dobândească abilitățile, experiența și oportunitățile necesare pentru a avea succes într-o economie influențată tot mai mult de inteligența artificială, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Organizațiile eligibile își pot exprima interesul de a participa până marți, 6 octombrie 2026, ora 19:00, iar cele selectate vor fi anunțate în 2027. Mai multe informații despre această oportunitate pot fi găsite AICI.

„Pe măsură ce tehnologia transformă rapid viitorul muncii, tinerii, în special cei din comunități cu venituri reduse, întâmpină atât provocări semnificative cât și noi oportunități. Înțelegerea și utilizarea inteligenței artificiale vor deveni competențe esențiale pentru valorificarea acestor oportunități. Prin noua ediție a Global Innovation Challenge, sprijinim tinerii să își dezvoltă aceste competențe, să dobândească pregătirea necesară pentru locurile de muncă ale viitorului și să devină inovatorii și liderii generației următoare”, a declarat Brandee McHale, director pentru investiții și dezvoltare comunitară la nivel global în cadrul Citi și președinte al Citi Foundation.

Aproximativ 66% dintre angajatori se așteaptă să recruteze talente cu competențe specializate în domeniul AI, potrivit Forumului Economic Mondial. Deși AI creează noi oportunități, aceasta contribuie și la apariția unei noi forme de decalaj digital pentru tinerii care nu au acces la tehnologie și la competențele necesare pentru a avea succes pe piața muncii.

Aceeași cercetare evidențiază și nevoia continuă de competențe umane esențiale, peste 60% dintre angajatori indicând o cerere în creștere pentru gândire critică, reziliență și flexibilitate. Dezvoltarea acestor abilități, alături de competențele digitale, poate contribui la creșterea șanselor de angajare și la o mobilitate economică mai mare.

Pentru a răspunde acestor provocări și pentru a reduce decalajele digitale și cele legate de AI în rândul tinerilor, cea mai recentă ediție a Global Innovation Challenge va acorda granturi de câte 500.000 de dolari unui număr de 50 de organizații non-profit, inclusiv din România, care:

sprijină tinerii din comunități cu venituri reduse să își dezvolte atât competențe în domeniul AI, cât și abilități umane esențiale pentru integrarea pe piața muncii, precum ingineria prompturilor, crearea de conținut digital, rezolvarea problemelor și gândirea critică ;

; facilitează accesul tinerilor la oportunități de angajare prin resurse precum centre comunitare dotate cu echipamente IT și platforme digitale care pot fi utilizate inclusiv în condiții de conectivitate redusă;

care pot fi utilizate inclusiv în condiții de conectivitate redusă; îmbunătățesc programele existente dedicate angajării tinerilor prin integrarea instrumentelor AI;

prin integrarea instrumentelor AI; dezvoltă parteneriate între organizații din diferite sectoare pentru schimbul de bune practici, consolidarea capacității organizaționale și adaptarea la nevoile în schimbare ale pieței muncii.

Această nouă ediție a competiției se bazează pe angajamentul de lungă durată al Citi Foundation de a sprijini integrarea socio-economică a tinerilor, inclusiv prin inițiativa Pathways to Progress, desfășurată timp de peste un deceniu, și prin ediția Global Innovation Challenge 2025, dedicată creșterii oportunităților de angajare pentru tineri.

Unul dintre beneficiarii finanțării acordate anul trecut, în cadrul Global Innovation Challenge 2025, este Junior Achievement România. Prin proiectul ARRIVE, organizația pregătește tineri din România, Irlanda, Portugalia și Ungaria pentru tranziția de la școală la piața muncii, cu accent pe sectorul de retail. Până în prezent, 2.417 tineri au participat la activitățile programului, iar până în noiembrie 2027 acesta își propune să ajungă la aproximativ 4.000 de beneficiari prin sesiuni de orientare profesională, programe de job shadowing și oportunități de internship în cadrul companiilor din retail.

Pe tot parcursul anului, angajații băncii globale Citi contribuie la aceste eforturi prin activități de voluntariat, mentorat și consiliere profesională, precum și prin organizarea unor ateliere dedicate dezvoltării competențelor necesare pe piața muncii.