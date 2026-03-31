Startup românesc: aplicația prin care fermierii pot vinde cereale înainte de recoltare. Fondatorii: „Poți pierde și 20.000-25.000 euro pe an din intermediere”

Doi antreprenori români au lansat aplicația „Bursa de Cereale”, o platformă mobilă prin care fermierii își pot lista producția încă din faza de cultură și pot primi oferte înainte de recoltare, încercând să reducă dependența de intermediari și presiunea vânzării din sezon.

Invitați în podcastul StartupCafe „Idei și Antreprenori”, fondatorii Georgică Negrea și Florentin Crăciun au explicat cum au ajuns la idee, cum funcționează aplicația și ce problemă încearcă să rezolve într-o piață dominată de lanțuri comerciale lungi și negociere limitată pentru producători.

„Fermierii vând când au cea mai mică putere de negociere”

Ideea startup-ului a apărut din observații directe din industrie. Georgică Negrea, care activează în zona utilajelor și depozitării de cereale, spune că a remarcat frecvent același tipar: fermierii ajung să vândă în grabă, în perioada recoltei.

Fără spații suficiente de stocare și fără timp pentru negocieri, mulți producători acceptă prima ofertă disponibilă, de cele mai multe ori venită prin intermediari sau baze de cereale.

În acest context, fondatorii susțin că apar și situații în care prețul este ajustat în jos prin invocarea unor criterii de calitate — proteină, masă hectolitrică sau alți indicatori — dificil de verificat de către fermier.

„Fermierul nu are instrumente reale să conteste aceste evaluări”, explică antreprenorii.

Soluția: vinzi înainte să recoltezi

Startup-ul propune o schimbare de paradigmă: vânzarea din timp, nu în momentul presiunii maxime.

Prin aplicație, fermierii pot publica anunțuri încă din faza de cultură, cu cantitatea estimată, suprafața cultivată și perioada de recoltare. Cumpărătorii pot trimite oferte în avans, iar fermierul are timp să analizeze și să aleagă.

„Nu mai ești obligat să vinzi în ziua în care recoltezi”, este ideea centrală din spatele produsului.

Ce aduce aplicația în piață

listare gratuită pentru fermieri

posibilitatea de a vinde înainte de recoltare

mai multe oferte și libertate de alegere

contract digital între părți

acces potențial la cumpărători mai mari, inclusiv internaționali

comision perceput doar la cumpărător, la tranzacție

Unul dintre pariurile startup-ului este legat de volum și agregare. Marile companii de trading nu cumpără, de regulă, de la fermieri individuali, din cauza costurilor logistice, ci caută cantități mari.

Fondatorii spun că, dacă suficienți fermieri își listează producția, aplicația poate deveni un punct de întâlnire pentru tranzacții mai mari și mai eficiente.

Pierderi din intermediere și presiunea costurilor

Antreprenorii vin și cu estimări din piață, bazate pe experiența lor directă:

un fermier care vinde 1.000 de tone poate pierde 20.000–25.000 euro anual, doar din diferențele de preț generate de intermediere.

În plus, costurile logistice — transport, manipulare, depozitare — pot ajunge la 10%–20% din valoarea mărfii, fără a include marjele intermediarilor.

În unele situații, diferențele de preț pot urca și mai mult, în funcție de contextul pieței și de momentul vânzării.

Cum funcționează concret platforma

Aplicația este disponibilă pe mobil și funcționează ca un marketplace în care fermierul publică oferta, iar cumpărătorii trimit propuneri de preț.

Decizia rămâne la fermier, care poate accepta, refuza sau aștepta o ofertă mai bună. Platforma nu impune tranzacția și nu obligă utilizatorul să accepte prima ofertă.

În plus, aplicația generează contracte digitale între părți, iar în această etapă fondatorii spun că verifică manual utilizatorii și tranzacțiile pentru a reduce riscurile.

Tracțiune și planuri

Startup-ul este încă în fază incipientă, dar fondatorii spun că au atras utilizatori fără campanii de promovare:

600–700 de utilizatori în primele luni, ajungând ulterior la aproximativ 1.700 de conturi.

Pe termen de 2-3 ani, obiectivul este atingerea unor volume de câteva sute de mii până la un milion de tone tranzacționate prin platformă.

În paralel, antreprenorii iau în calcul extinderea către piețe externe și, pe termen mai lung, integrarea unor soluții logistice.

Miza: schimbarea modului în care fermierii își vând producția

Deși produsul este digital, fondatorii spun că principala provocare nu a fost dezvoltarea aplicației, ci schimbarea mentalității din piață.

Pentru mulți fermieri, vânzarea înainte de recoltare nu este încă un reflex.

„Nu e suficient să produci. Trebuie să știi să vinzi din timp”, spun antreprenorii, care mizează pe faptul că accesul la mai multe oferte și mai multă vizibilitate poate schimba treptat comportamentul din piață.

