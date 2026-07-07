Startup polonez cu investiție românească de 1 milion EUR a lansat, cu SpaceX, un satelit care va construi panouri solare uriașe în spațiu

Un startup european în care fondul românesc de investiții Early Game Ventures a investit anul trecut 1 milion de euro a lansat marți, 7 iulie, la bordul unei rachete SpaceX, un satelit de numai 13 kilograme care încearcă să rezolve una dintre cele mai mari provocări ale noii economii spațiale: cum construiești panouri solare atât de mari încât nu mai încap într-o rachetă. Misiunea Replicator 2 va testa o tehnologie de imprimare 3D direct în vidul spațiului, care ar putea permite, în viitor, construirea pe orbită a unor structuri de peste 100 de metri lungime, necesare pentru sateliți de nouă generație și viitoare centre de date orbitale.

Replicator 2 a fost lansat în cadrul misiunii Transporter-17 a companiei SpaceX și reprezintă cea de-a doua demonstrație tehnologică a startupului Orbital Matter, companie cu sediul în Berlin și centru principal de cercetare și dezvoltare în Varșovia.

Românii au intrat într-un startup care vrea să schimbe economia spațială

Orbital Matter a atras în 2025 o investiție de 1 milion de euro condusă de fondul românesc Early Game Ventures, unul dintre cei mai activi investitori de venture capital din Europa Centrală și de Est.

Prin această finanțare, investitorii români au intrat într-o companie care dezvoltă una dintre tehnologiile considerate esențiale pentru următoarea etapă a economiei spațiale: construirea infrastructurii direct pe orbită, în locul transportării ei de pe Pământ.

Misiunea lansată marți reprezintă primul test în condiții reale pentru această tehnologie.

Nu le mai înghesui în rachetă. Construiește-le direct în spațiu

Astăzi, panourile solare ale sateliților sunt fabricate pe Pământ, pliate pentru a încăpea în rachetă și desfășurate ulterior în orbită cu ajutorul balamalelor, motoarelor și altor mecanisme. Soluția funcționează pentru structurile actuale, însă pe măsură ce acestea devin mai mari cresc și complexitatea, costurile și riscul unor defecțiuni.

Orbital Matter propune o abordare diferită: structura nu mai este transportată gata construită, ci este fabricată direct în spațiu.

Replicator 2 este un CubeSat de aproximativ 13 kilograme care transportă patru imprimante 3D miniaturale, fiecare având dimensiunea unui modul CubeSat de tip 1U. Acestea extrudează o rășină fotopolimerică, întărită ulterior cu lumină ultravioletă, pentru a produce elemente structurale rigide.

Două dintre structurile imprimate vor desfășura un panou solar flexibil, iar celelalte două vor instala o antenă și o cameră video. Imprimantele funcționează independent, astfel încât chiar și succesul uneia dintre ele ar valida tehnologia în condiții reale de zbor.

Potrivit companiei, aceeași tehnologie poate produce, în viitor, grinzi structurale de peste 100 de metri lungime, fără balamale sau alte mecanisme de desfășurare, ceea ce ar permite construirea unor panouri solare mult mai mari decât cele existente astăzi.

De ce se uită industria către centrele de date din spațiu

În spatele acestei demonstrații tehnologice se află o miză mult mai mare.

Interesul pentru centre de date amplasate pe orbită a crescut în ultimii ani, pe fondul exploziei cererii de putere de calcul generată de inteligența artificială și serviciile cloud. Marile companii tehnologice analizează soluții care să ofere mai multă energie și sisteme eficiente de răcire, iar mediul cosmic este văzut ca o posibilă alternativă pentru unele aplicații viitoare.

O astfel de infrastructură ar avea însă nevoie de panouri solare mult mai mari decât cele care pot fi lansate și desfășurate cu tehnologiile actuale. Orbital Matter susține că imprimarea structurilor direct în spațiu poate elimina această limitare și poate schimba economia construcțiilor orbitale.

Prima imprimare 3D direct în vidul spațiului

Potrivit companiei, Replicator 2 marchează o premieră pentru industria spațială.

Toate experimentele anterioare de fabricație în spațiu au fost realizate în interiorul Stației Spațiale Internaționale, într-un mediu presurizat. În schimb, imprimantele Orbital Matter vor funcționa direct în spațiul deschis, în condiții de microgravitație și vid.

„Întreaga industrie ajunge în același punct critic. Centrele de date și sateliții dedicați edge computing-ului au nevoie de panouri solare mai mari decât poate desfășura orice tehnologie existentă. Replicator 2 este prima demonstrație că putem construi aceste structuri direct în spațiu, la dimensiunea cerută de fiecare misiune”, a declarat Jakub Stojek, CEO și cofondator Orbital Matter.

Robert Ihnatisin, director tehnic și cofondator al companiei, afirmă că fiecare imprimantă are dimensiunea unui modul CubeSat de tip 1U și poate produce structuri rigide fără limită practică de lungime și fără piese mobile care s-ar putea bloca în timpul desfășurării.

De la sateliți la viitoarele „șantiere” din spațiu

Dacă demonstrația va reuși, miza nu este doar un nou tip de panou solar. Miza este posibilitatea de a construi în spațiu structuri care astăzi nu pot fi lansate de pe Pământ: panouri solare gigant, antene, telescoape sau chiar infrastructura energetică necesară viitoarelor centre de date orbitale.

Pentru Orbital Matter, adevărata provocare nu este imprimarea unei grinzi în spațiu, ci deschiderea drumului către viitoarele „șantiere” ale economiei spațiale.

