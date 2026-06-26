Startup Nation 2026: S-a modificat iarăși procedura de accesare a granturilor IMM de câte 250.000 lei – Ordinul MEDAT 922/2026, în Monitorul Oficial

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a modificat din nou programul Startup Nation, ediția a patra, printr-un ordin al ministrului interimar Irineu Darău, publicat, vineri, în Monitorul Oficial.

Prima sesiune a ediției a patra a programului Startup Nation s-a finalizat, MEDAT publicând pe 4 iunie 2026 rezultatele cu firmele ierarhizate în funcție de punctajele obținute automat.

Vineri, 26 iunie 2026, în Monitorul Oficial a apărut ordinul de ministru 922/2026, prin care se modifică din nou procedura de implementare a programului.

Principala noutate este data de 8.12.2027 - termenul maxim general, până la care viitorii beneficiari selectați la finanțarea de până la 250.000 de lei pe firmă trebuie să finalizeze toate cheltuielile (achiziția activelor, prestarea integrală a serviciilor, plata integrală a acestora) și să încarce și să transmită în aplicația informatică oficială a programului cererea de rambursare (anexa nr. 9), precum și facturile alte documente de plată necesare.

Mai exact, beneficiarii au la dispoziție să-și încheie proiectele un termen de 12 luni de la momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, dar nu mai mult de 8.12.2027.

În precedenta variantă a procedurii, stabilită pe 1 aprilie 2026, termenul era 17.09.2027, dar acum s-a prelungit cu aproape 3 luni.

Acum, conform noului Ordin de ministru 922/2026, de vineri, 26 iunie 2026, procedura Startup Nation prevede:

În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a contractului de acordare a AFN, dar nu mai târziu de 8.12.2027, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor (achiziția activelor, prestarea integrală a serviciilor, plata integrală a acestora) și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii de rambursare (anexa nr. 9), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 9 la prezenta procedură, și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat

De asemenea, la contractul de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (AFN), articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) perioada de implementare a proiectului, formată din etapa de efectuare cheltuieli, de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de acordare AFN până la depunerea cererii de rambursare (anexa nr. 9), dar nu mai târziu de data de 8.12.2027, și perioada de verificare a documentației de decont și plată. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul plății/achitării cererii de rambursare a ajutorului de minimis.

Doar 7.923 de firme înființate de absolvenții cursurilor din program au aplicat pentru finanțările de până la 250.000 de lei pe firmă, în perioada 1 octombrie 2025 – 29 mai 2026. Procentual, cel mult 47,8% dintre cei 16.560 de absolvenți și-au înființat firme și au și aplicat cu acestea pentru finanțare. Banii nu ajung, însă, pentru toți beneficiarii, la anumite secțiuni ale programului.

„În această primă sesiune sunt prevăzute peste 5.800 de locuri finanțabile, prin granturi nerambursabile de până la 250.000 de lei pentru fiecare întreprindere eligibilă. Finanțarea este destinată societăților înființate de persoanele care au absolvit cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul programului, parcurgerea acestora reprezentând una dintre condițiile obligatorii de eligibilitate pentru accesarea sprijinului financiar” - a explicat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, inclusiv persoanelor aparținând minorității rome, precum și persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, contribuind la stimularea inițiativei antreprenoriale și la dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național.

Mai exact, din totalul locurilor finanțabile aferente acestei sesiuni, 382 sunt destinate tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București–Ilfov, la care se adaugă 42 de locuri pentru persoanele aparținând minorității rome din aceeași categorie de vârstă. Pentru tinerii din regiunile mai puțin dezvoltate sunt prevăzute 2.561 de locuri, respectiv 285 de locuri pentru persoanele de etnie romă. Totodată, 2.575 de locuri sunt alocate persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, din zonele mai puțin dezvoltate ale țării.

Ministerul Economiei are în vedere lansarea unei a doua sesiuni de înscriere a persoanelor fizice la cursurile de antreprenoriat, urmată de sesiunea aferentă de înscriere la finanțarea de 250.000 de lei a firmelor care vor fi înființate de absolvenții de cursuri din cadrul programului Startup Nation, ediția a patra.

Bugetul total al programului este de aproape 450 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat.