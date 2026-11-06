Fonduri europene 2027: Finanțări EIC de 1,8 miliarde EUR pentru antreprenori și cercetători în tehnologii avansate (deep tech)

Comisia Europeană a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a adoptat Programul de lucru al Consiliului European pentru Inovare (EIC) pentru anul 2027, alocând 1,8 miliarde EUR pentru a sprijini cei mai promițători antreprenori și cercetători europeni din domeniul tehnologiilor avansate (deep tech).

Fiind ultimul pachet de finanțare al EIC în cadrul strategiei de cercetare Horizon Europe 2021–2027, acest program va contribui la transformarea cercetărilor revoluționare în inovații pregătite pentru piață și va consolida capacitatea Europei de a dezvolta și extinde tehnologii strategice.

Principalele direcții de finanțare EIC:

În 2027, EIC va continua să sprijine inovatorii cu potențial ridicat, de la stadiul incipient al cercetării până la comercializare și extinderea activității (scalare). Noul program contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor Strategiei UE pentru startup-uri și întreprinderi în expansiune (scale-up) și ale „Busolei competitivității”, făcând sprijinul oferit de EIC „mai simplu, mai rapid și mai bine direcționat”, potrivit CE. De asemenea, va continua să consolideze sprijinul pentru extinderea activității prin intermediul Fondului „Scaleup Europe” și al schemei EIC STEP Scale Up, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare și cele din domeniul apărării. Totodată, va facilita procesul prin care inovatorii pot solicita și accesa finanțare, promovând în același timp o abordare etapizată, axată pe provocări specifice, pentru a susține inovațiile cu grad ridicat de risc, dar cu potențial de recompensă pe măsură. Noi măsuri vor ajuta, de asemenea, companiile susținute de EIC să își găsească primii clienți, inclusiv prin intermediul achizițiilor publice.

Programul de lucru pentru 2027 include o serie de îmbunătățiri punctuale, bazate pe experiența acumulată în implementare, pe recomandările Consiliului EIC și pe feedback-ul primit din partea statelor membre. Acestea includ:

finalizarea finanțării pentru Fondul „Scaleup Europe ” (1 miliard EUR), pentru investițiile în domeniul apărării (200 milioane EUR) și pentru proiectul-pilot „ Advanced Innovation Challenges ” (25 milioane EUR) – toate fiind inițiate în 2026;

” (1 miliard EUR), pentru investițiile în domeniul apărării (200 milioane EUR) și pentru proiectul-pilot „ ” (25 milioane EUR) – toate fiind inițiate în 2026; îmbunătățirea gestionării volumului mare de cereri pentru cercetări revoluționare în cadrul schemei EIC Pathfinder ;

; consolidarea impactului inovațional al schemei EIC Transition , prin sprijinirea echipelor individuale și a companiilor, în detrimentul consorțiilor;

, prin sprijinirea echipelor individuale și a companiilor, în detrimentul consorțiilor; extinderea sprijinului pentru startup-urile conduse de femei, prin intermediul programului „Women TechEU” (reconfigurat), dublarea granturilor la 150 000 EUR per startup și instituirea unui nou Premiu European pentru Femei Inovatoare în domeniul tehnologiilor cuantice, care completează premiul existent dedicat femeilor inovatoare; și

în domeniul tehnologiilor cuantice, care completează premiul existent dedicat femeilor inovatoare; și sprijinirea companiilor susținute de EIC în testarea tehnologiilor lor împreună cu entități publice și private care realizează achiziții.

Buget total de 10 miliarde EUR

Consiliul European pentru Inovare (CEI) dispune de un buget de peste 10 miliarde EUR pentru perioada 2021–2027, în cadrul programului Orizont Europa. De la lansarea sa, acesta a sprijinit peste 800 de companii și aproape 700 de proiecte de cercetare, oferind finanțare pe parcursul întregului ciclu de inovare: de la cercetarea de avangardă (prin componenta „Pathfinder”), la comercializare (prin „Transition”) și până la sprijinirea întreprinderilor nou-înființate (startup-uri) și a celor în expansiune (scale-up-uri), prin intermediul instrumentelor „Accelerator” și „STEP Scale Up”.

Proiectul-pilot „Advanced Innovation Challenges”, lansat în 2026, sprijină 20 de proiecte de fezabilitate, dintre care 10 sunt preconizate să avanseze către etapele de prototipare și demonstrare în 2027.

Fondul EIC a investit aproape 2 miliarde EUR în peste 375 de startup-uri din domeniul tehnologiilor avansate („deep tech”), atrăgând, prin coinvestiții, o sumă de 3,5 ori mai mare. În 2026, EIC și-a extins, de asemenea, sprijinul pentru inovațiile cu dublă utilizare și cele din sectorul apărării, lansând totodată fondul „Scaleup Europe Fund” – cu o contribuție de 1 miliard EUR din partea EIC și un obiectiv de a atrage cel puțin 4 miliarde EUR de la alți investitori. Administrat de EQT, acest fond își propune să ajute cele mai promițătoare companii europene aflate în expansiune să devină lideri globali, prin investiții cu o valoare medie de peste 100 de milioane EUR.

Ekaterina Zaharieva, comisar pentru startup-uri, cercetare și inovare:

„Prin oportunitățile de finanțare din 2027, Consiliul European pentru Inovare susține cei mai ambițioși inovatori din Europa în fiecare etapă a parcursului lor: de la cercetarea de avangardă, la crearea de piețe și extinderea activității. Astfel este pusă în practică Strategia noastră pentru start-up-uri și companii în expansiune (scale-up-uri): prin mobilizarea unui volum mai mare de capital, stimularea tranzacțiilor comerciale, reducerea complexității și realizarea unor investiții îndrăznețe în tehnologiile care ne vor modela viitorul. Totodată, pe măsură ce conturăm următorul program al UE pentru cercetare și inovare, misiunea noastră este de a transforma excelența științifică, talentul și forța industrială ale Europei în noi companii și într-o competitivitate durabilă”.

Pe data de 19 noiembrie 2026, EIC își va prezenta oportunitățile de finanțare pentru antreprenori și inovatori tech, în cadrul unei conferințe online (înscrieri AICI).