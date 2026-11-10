Un român aduce 5 milioane EUR pentru antreprenorii romi, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) a semnat un împrumut de 5 milioane EUR cu REDI Fund, fondul de investiții creat de rețeaua REDI, fondată de chimistul român Petrică Dulgheru, bani care vor fi transformați în microcredite pentru antreprenori romi și afaceri care angajează romi din România, Republica Moldova, Albania și Kosovo, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Împrumutul va fi garantat prin Contul de Impact Social al CEB și completat cu 3 milioane EUR de la ceilalți investitori ai REDI Fund. Se preconizează că va debloca peste 8 milioane EUR de microcredite între 2026 și 2028, sprijinind peste 1.000 afaceri și contribuind la crearea sau menținerea a peste 2.000 locuri de muncă.

Cel puțin 40% din împrumut va merge către întreprinderile deținute de romi; restul către microîntreprinderi și întreprinderi mici cu o legătură directă cu comunitățile de romi, inclusiv cele care angajează personal rom, arată un anunț.

Fondul REDI își propune, de asemenea, să aloce cel puțin 30% din microîmprumuturi antreprenoarelor femei, care se confruntă cu bariere combinate legate de gen și etnie.

Microcreditul mediu este estimat la 7.000 EUR, finanțând de obicei ferme mici, afaceri familiale cu amănuntul, meșteșuguri și servicii.

„Antreprenorii romi nu au dus niciodată lipsă de idei sau de voință de a munci, dar, prea des, finanțatorii au văzut stereotipuri în locul unui plan de afaceri. Beneficiarii noștri au demonstrat că își achită împrumuturile la fel ca orice alt client. Finanțarea afacerilor conduse de romi este o investiție care dă roade în locuri de muncă, taxe și economii locale mai puternice, iar acest împrumut arată că și CEB privește lucrurile la fel”, a declarat Petrică Dulgheru, fondator al REDI (foto-stânga).

„Incluziunea financiară este esențială pentru coeziunea socială. Prin parteneriatul nostru cu Fondul REDI, îi putem ajuta pe antreprenorii romi să acceseze finanțarea de care au nevoie pentru a-și dezvolta și extinde afacerile. Acest al doilea împrumut se bazează pe o colaborare care face deja o diferență reală”, a spus Tomáš Boček, Viceguvernator al CEB (foto-dreapta).

Acesta este al doilea împrumut CEB către REDI Fund. Primul, un program de 3 milioane EUR aprobat în 2021, a finanțat instituții locale de microfinanțare în Macedonia de Nord și România.

Inițiativa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Rom (REDI) deschide accesul antreprenorilor romi la împrumuturi accesibile, coaching de afaceri și noi piețe. Fondată la București în 2016, activează în prezent în Europa Centrală și de Est, în Balcani și în Turcia. Rețeaua sa non-profit organizează cluburi de afaceri și cursuri de competențe digitale și coordonează facilitatori de teren care pun în legătură microîntreprinderile cu creditorii. REDI formează ofițeri de credit romi și îi plasează în bănci și instituții de microfinanțare. De asemenea, REDI conectează antreprenorii cu piețele, online și în comerțul cu amănuntul.În 2019, organizația a înființat REDI Fund în Luxemburg, primul instrument de investiții din Europa dedicat antreprenorilor romi.

Printre rezultatele REDI:

a finanțat peste 1.000 de împrumuturi;

a intervenit în 7 țări, cu 11 parteneri locali de creditare;

a arătat că romii își rambursează creditele la fel ca orice alt client;

a format ofițeri de credit romi și i-a plasat în instituțiile partenere;

a sprijinit 2.000 de afaceri.

Petrică Dulgheru a dezvoltat rețeaua REDI pentru a oferi șanse antreprenorilor de etnie romă, ignorați de marile bănci din cauza unor prejudecăți, precum cea că nu își plătesc împrumuturile la timp. Unii antreprenori romi au ajuns să se împrumute de la cămătari, ceea ce le-a pus în pericol inclusiv viața.

Petrică Dulgheru este și fost membru al Consiliului Consultativ pentru Romi al Open Society Foundations. În 2011 și-a obținut doctoratul în chimie la University College Dublin, Irlanda. La scurt timp după aceea s-a mutat în Belgia, unde a ocupat o funcție de conducere într-o companie privată și și-a continuat cariera academică cu o bursă postdoctorală la Universitatea Liberă din Bruxelles. Ca rom care a lucrat mult timp în organizații private și guvernamentale în mare parte non-rome, Petrică poate oferi atât perspectiva celui din interior, cât și pe cea a observatorului din exterior asupra problemelor și politicilor privind romii.