Apeluri deschise pentru servicii gratuite de digitalizare, în cadrul DIH4Society 2.0

DIH4Society 2.0 a fost lansat oficial în cadrul Digital Transformation Experience 2026 (DTX2026), la Amfiteatrul Băncii Transilvania din Cluj-Napoca, iar odată cu lansarea, au fost deschise apelurile prin care companiile, instituțiile publice și unitățile sanitare publice eligibile pot accesa servicii de digitalizare, inteligență artificială și securitate cibernetică, fără costuri directe, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Evenimentul a fost organizat de Cluj IT Cluster, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. DTX2026 a adus împreună antreprenori, experți și reprezentanți ai instituțiilor pentru a discuta despre nevoile de digitalizare și sprijinul disponibil prin hub.

DIH4Society 2.0 pune la dispoziție aproximativ 80 de servicii, cu accent pe inteligență artificială și securitate cibernetică. Parcursul începe cu evaluarea maturității digitale și identificarea nevoilor organizației. În funcție de acestea, beneficiarii pot accesa consultanță, testarea tehnologiilor înainte de investiție, cursuri pentru angajați, sprijin pentru identificarea finanțărilor și conectarea cu experți și parteneri.

Implicarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova extinde oferta cu servicii dedicate domeniului sănătății, inclusiv testarea unor soluții de diagnostic asistat de inteligență artificială.

Sunt disponibile apeluri distincte pentru IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie, instituții publice și instituții publice din sectorul sănătății. Pentru IMM-uri, valoarea serviciilor solicitate poate fi cuprinsă între 3.000 și 70.000 EUR, fără costuri directe pentru companiile eligibile.

Aplicațiile sunt evaluate în sesiuni săptămânale, în limita bugetului disponibil. Condițiile de eligibilitate, lista serviciilor și formularele de înscriere sunt disponibile AICI.

Pentru informații suplimentare, organizațiile interesate pot contacta echipa la contact@dih4society.ro.

DIH4Society 2.0 – Digital Innovation Hub for a Smarter, Safer and more Sustainable Society 2.0 este implementat în perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2029 de Asociația Cluj IT (coordonator), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Proiectul sprijină transformarea digitală în regiunile Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Europa Digitală, și de Guvernul României, prin PoCIDIF 2021–2027.