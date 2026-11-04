Startup Nation 2026: S-au prelungit înscrierile, tinerii din România nu se înghesuie să se facă patroni prin programul de cursuri și granturi de 250.000 lei

Ministerul Economiei (MEDAT) a prelungit cu 3 săptămâni sesiunea a doua de înscrieri la cursurile de antreprenoriat gratuite, care dau posibilitatea accesării ulterioare a granturilor de câte 250.000 de lei, prin care tinerii din România pot lansa mici afaceri.

Înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Start-Up Nation continuă până la 27 noiembrie 2026, ora 20:00, pe platforma oficială. Sesiunea a doua a început în 6 octombrie 2026, pentru o perioadă de înscrieri inițială de 30 de zile, dar acum MEDAT a prelungit-o cu 3 săptămâni.

Decizia de prelungire a înscrierile vine în urma interesului scăzut manifestat de tinerii cu vârste de 18-30 de ani (neîmpliniți) de a se înscrie la cursurile de antreprenoriat, condiție pentru accesarea ulterioară a granturilor de câte 250.000 de lei pe firmă, pentru investiții într-o nouă afacere.

În această a doua sesiune s-au scos la bătaie 17.600 de locuri la cursurile de antreprenoriat pentru tineri, dar în aproape o lună s-au înscris mai puțin de 6200 de persoane fizice. Asta înseamnă că au fost revendicate aproximativ o treime din locurile disponibile.

Potrivit datelor înregistrate în platforma informatică miercuri, 4 noiembrie 2026, la ora 12:00, peste 11.400 de locuri mai sunt disponibile. Numărul acestora este în dinamică, pe măsură ce procesul de înscriere continuă.

„Start-Up Nation este o oportunitate importantă pentru tinerii care vor să înceapă o afacere și îi încurajez să se înscrie și să profite de ea. În același timp, trebuie să învățăm din experiența fiecărei ediții și să urmărim cum putem face programul mai simplu, mai eficient și mai accesibil în viitor. Ne dorim să încurajăm cât mai mulți tineri să devină antreprenori și să investească în producția din România”, a declarat Daniel Zamfir, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Cele mai multe locuri disponibile sunt în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov, unde tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți mai au la dispoziție peste 8.300 de locuri. Pentru tinerii aparținând minorității rome din aceleași regiuni sunt disponibile peste 2.700 de locuri.

În București-Ilfov, au rămas disponibile peste 60 de locuri pentru tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți și aproximativ 260 de locuri pentru tinerii aparținând minorității rome.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară. Condiția privind nivelul de școlarizare este absolvirea învățământului gimnazial (nivel ISCED 2).

Cursurile au o durată de 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic, în locațiile puse la dispoziție de furnizorii de formare. Participanții își aleg furnizorul și modalitatea de desfășurare direct în aplicația informatică. La final, primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Persoanele care s-au înscris în prima etapă de formare, au fost declarate eligibile, dar nu au absolvit cursurile, se pot reînscrie prin actualizarea cererii inițiale, folosind contul creat cu adresa de e-mail utilizată la prima înscriere. Cei care întâmpină probleme de acces pot solicita modificarea adresei de e-mail.

Absolvirea cursurilor este obligatorie pentru accesarea celei de-a doua etape a programului Start-Up Nation. În această etapă, societățile nou-înființate de absolvenți pot obține o finanțare de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro, care poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în condițiile procedurii de implementare.

Înscrierile se realizează online, pe platforma minimis.imm.gov.ro, până la 27 noiembrie 2026, ora 20:00. Lista furnizorilor de formare contractați de MEDAT, locațiile disponibile și ghidul de utilizare a aplicației pot fi consultate pe aceeași platformă.