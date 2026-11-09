Bulgarii care au primit 10 milioane EUR din PNRR-ul României vor să preia afaceri românești, prin noul lor fond de până la 150 milioane EUR

Firma de investiții bulgară BlackPeak Capital, care a primit o contribuție de 10 milioane EUR prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat un nou fond de investiții care își propune să ajungă la o valoare totală de 150 milioane EUR, prin care va prelua pachete de acțiuni majoritare sau minoritare semnificative din firmele unor antreprenori români și din regiune.

Într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe, investitorii bulgari de tip growth equity au anunțat că noul lor fond, BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund II SCSp (BPSEEF II) a adunat deja 125 de milioane de euro și începe să facă investiții în firme private din România și din regiune începând din anul 2027.

Ajuns în stadiu de first close (prima închidere) la 125 de milioane de euro, fondul are o țintă de 150 de milioane de euro și un hard cap de 200 de milioane de euro, iar închiderea finală (final close) este estimată pentru 2027.

Cu sediul central în Luxemburg, BPSEEF II va acorda finanțări între 7 și 20 de milioane de euro per tranzacție unor companii cu creștere rapidă din Europa de Sud-Est. În schimbul capitalului pe care îl va oferi, fondul va prelua participații minoritare semnificative sau pachete majoritare. Investitorii subliniază că vor lucra în parteneriat cu fondatorii firmelor în care investesc, contribuind cu capitalul, rețeaua de contacte și expertiza de care aceștia au nevoie pentru a-și „transforma afacerile în lideri regionali și globali”.

Fondul va face investiții în firme din piețe principale ca Bulgaria, România, Croația, Slovenia și Serbia. De asemenea, în funcție de oportunitățile care apar, fondul va investim și în afaceri din restul Europei Centrale și de Est, inclusiv în Polonia, Ungaria, Slovacia, Statele Baltice și alte țări din Balcanii de Vest pe lângă cele menționate ca piețe principale.

BPSEEF II are o abordare generalistă, dar se va concentra pe câteva domenii, printre care:

commerce,

sănătate,

digitalizare,

sustenabilitate.

În cadrul acestor domenii, va susține companiile lider din nișele lor.

Fondul își propune să investească în 10 – 12 companii, reprezentând un portofoliu bine diversificat pe țări, sectoare și piețe finale.

Marii investitori care au contribuit cu bani la noul fond BPSEEF II

BPSEEF II beneficiază de sprijinul investitorilor-ancoră ai BPSEEF I, care revin și în noul fond, printre care Fondul European de Investiții („FEI”), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Erste Asset Management și International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale dedicată sectorului privat.

FEI a subscris 35 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro prin Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Romania Recovery Equity Fund of Funds) și 25 de milioane de euro prin Planul de Redresare și Reziliență al Bulgariei. BERD și IFC au subscris 30 de milioane de euro, respectiv 20 de milioane de euro.

Totodată, Fondul atrage un grup divers de investitori noi. Printre aceștia se numără HBOR, Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și Universal Pension Fund „Doverie”, cel mai mare fond de pensii din Bulgaria, alături de investitori privați din regiune.

Ivailo Gospodinov, Managing Partner al BlackPeak Capital, a declarat:

„Acum cinci ani, petreceam mult timp explicând de ce merită să investești în Europa de Sud-Est. Astăzi, regiunea continuă să aibă una dintre cele mai mari rate de creștere din Europa, iar poveștile de succes de aici vorbesc tot mai mult de la sine. Vedem o nouă generație de fondatori ambițioși, care au construit companii lider în nișele lor. Ce le lipsește acestor companii este capitalul de creștere la nivelul de care au nevoie, precum și expertiza necesară pentru extinderea internațională. BPSEEF II a fost conceput tocmai pentru a acoperi acest gol”.

Rossen Ivanov, Managing Partner al BlackPeak Capital, a subliniat:

„Prin BPSEEF I ne-am extins echipa la nivel regional și am demonstrat că strategia noastră – tranzacții minoritare de tip growth, cu un accent puternic pe buy-and-build atât în regiune, cât și la nivel global – aduce rezultate excelente. Cu BPSEEF II, pornim de la un pipeline de tranzacții solid și de la o înțelegere aprofundată a sectoarelor în care credem că urmează o creștere structurală”.

Niklas Pichler, Managing Partner al BlackPeak Capital, a adăugat:

„Obiectivul nostru este să ajutăm companiile ambițioase din regiune să devină lideri internaționali. Combinăm capitalul de creștere cu sprijin concret pentru intrarea pe noi piețe, realizarea de achiziții și consolidarea echipelor de management. Ca partener activ, lucrăm îndeaproape cu fondatorii, le susținem viziunea și, în același timp, îi ajutăm să dezvolte capacitățile necesare pentru următoarea etapă de creștere”.

Rezultatele fondului anterior

BPSEEF II continuă strategia deja validată a predecesorului său, BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund I SCSp (BPSEEF I), lansat în 2021, cu o dimensiune finală de 126 de milioane de euro. BPSEEF I a investit în 11 companii și a finalizat 16 achiziții de tip add-on, contribuind la o creștere anuală de 34% a veniturilor companiilor din portofoliu în ultimii cinci ani.

Fondul anterior a returnat deja investitorilor o parte semnificativă din capitalul investit, în urma exitului de succes din euShipments prin vânzarea către Austrian Post, și a încă două exituri parțiale: GenePlanet și Wiser Technology.

În România, BlackPeak a finanțat Verdino, un cunoscut producător de „mici” și „cârnăciori” vegetali. Astfel, investitorii bulgari au intrat cu un pachet minoritar în firma românească fondată de Raul Ciurtin și Eberhart Răducanu.

Despre BlackPeak Capital

Fondată în 2014, BlackPeak Capital este unul dintre principalii investitori de tip growth equity din Europa de Sud-Est. Investim între 7 și 20 de milioane de euro per tranzacție în companii cu creștere rapidă din Bulgaria, România, Croația, Slovenia și Serbia, precum și, în mod oportunistic, în restul Europei Centrale și de Est.

Echipa BlackPeak formează parteneriate cu antreprenori ambițioși pentru a construi lideri regionali și globali, prin creștere organică și achiziții de tip add-on. BlackPeak Capital a atras, prin cele trei fonduri ale sale, angajamente de capital cumulate de peste 280 de milioane de euro și are prezență în Sofia, București, Zagreb, Belgrad, Ljubljana și Viena.