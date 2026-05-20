Magnific (fost Freepik), fond de 10 milioane EUR pentru departamentele de marketing, agențiile de publicitate și echipele creative din UE și Marea Britanie

Platforma de origine spaniolă Magnific, fosta Freepik, lansează un fond de 10 milioane EUR pentru a ajuta echipele de marketing, de publicitate și pe cele creative interne din Uniunea Europeană, inclusiv România, și Marea Britanie să facă saltul definitiv de la experimentarea AI la fluxuri de lucru complet integrate, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Acestea se pot înscrie AICI până pe 30 iunie 2026.

Ca parte a programului, companiile/echipele selectate vor primi o reducere de 30% la primele 12 luni de Magnific Business, credite reduse și un program de pregătire exclusiv care cuprinde un Ghid de Marketing AI și webinare live.

Fondul vizează, în principal, IMM-urile și echipele creative din Uniunea Europeană și Marea Britanie, dar organizațiile din afara Europei pot să aplice și vor fi evaluate de la caz la caz.

Programul de pregătire al Fondului Magnific este construit în jurul a șase fluxuri de lucru de producție din lumea reală care abordează cerințele de volum, viteză și localizare cu care se confruntă echipele creative moderne, spune compania:

Design de ambalaj Lansări de reclame în mai multe limbi simultan Fotografii de produs Animație instantanee a activelor de brand Scalarea activelor creative Realizarea unei reclame TV

„Echipele creative se află sub o presiune imensă de a livra mai mult conținut, în mai multe formate, pentru mai multe piețe, totul fără a pierde calitatea sau controlul brandului. Scopul acestui fond este de a oferi afacerilor din Europa și Marea Britanie instrumentele, fluxurile de lucru și pregătirea de care au nevoie pentru a face din AI o parte centrală a liniei lor reale de producție, mai degrabă decât doar un experiment secundar”, spune José Florido, CMDO al Magnific.

Magnific a fost fondată, sub numele Freepik, în anul 2010 în Spania și este o platformă ce deține peste 250 de milioane de active grafice de stoc. Luna trecută, compania s-a rebranduit, introducând pe lângă elementele creative și componente de inteligență artificială. Printre clienții firmei, se numără atât creativi independenți (freelance), dar și organizații ca BBC, Delivery Hero și Guess.