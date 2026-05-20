O echipă de liceeni din Oradea a câștigat titlul național la o competiție organizată de IMM România

Firma de exercițiu Friend Quest S.R.L. a elevilor clasei a XI-a B de la Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea, coordonată de prof. Delia Luminița Paul, a câștigat titlul național la Competiția Business Plan 2026, organizată de IMM România în parteneriat cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Firma are la bază o idee despre socializarea reală construită în jurul unei aplicații web dedicate socializării reale și conexiunilor autentice dintre oameni.

Locul al doilea a revenit firmei de exercițiu Bio Shroomfee, specializată în cultivarea și comercializarea ciupercilor Pleurotus bio, aparținând elevilor de la Colegiul Naţional Economic "Andrei Bârseanu" din Brașov.

Locul al treilea a fost acordat echipei RO - PEISAJ, a Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir" din Suceava, specializată în activități de întreținere peisagistică.

Câștigătorii vor beneficia de premii financiare în valoare totală de 26000 de lei și oportunitatea de a participa gratuit la tabăra antreprenorială care are ca scop scop dezvoltarea abilităților personale și antreprenoriale ale elevilor.

„Cea mai bună perioadă pentru a deveni antreprenor este în școală, atunci când ai puțin de pierdut și totul de câștigat. Un tânăr care încearcă nu este niciodată învins, pentru că, de fapt, singura înfrângere este momentul în care realizezi, prea târziu, că nu ai încercat. Elevii care s-au confruntat azi au ales să încerce și, din acest motiv, vor fi mereu câștigători. Am văzut, astăzi, o parte din următoarea generație de antreprenori ai României și mi-au dat convingerea că viitorul este pe mâini bune. Știu că sunt mulți alți tineri care încă nu au incercat, îi așteptăm la edițiile viitoare și îi încurajăm să dea frâu liber imaginației și curajului”, a declarat Florin JIANU, președintele IMM România.

Finala națională a Competiției Business Plan 2026 a reunit echipe de la opt colegii naționale din toată țara care au avut oportunitatea unei confruntări directe de idei și proiecte pentru cel mai important titlu în antreprenoriatul preuniversitar din România. În cadrul acestei competiții, elevii gestionează departamente, elaborează planuri de afaceri și simulează tranzacții reale prin platforma ROCT. Cei opt finaliști au ajuns în finală după etape regionale în care s-au prezentat peste 35 de planuri de afaceri.

„Astăzi am văzut educație antreprenorială în forma ei cea mai pură, tineri care au o idee, o transformă în plan și o apără în fața lumii. Pentru asta ai nevoie de cunoașterea teoretică pe care ți-o oferă școala dar și de curajul de a acționa. Inițiativa fără învățătură nu are fundament, la fel cum învățătura fără inițiativă nu are viitor. Fiecare echipă care a concurat azi a câștigat deja cel mai important premiu, anume încrederea că poate construi ceva. Iar noi suntem aici pentru a le deschide drumul!”, a declarat Dalia Dărămuș,director CNDIPT.

Coordonați de prof. Delia Luminița Paul, cinci prieteni și elevi ai clasei a XI-a B de la Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea - Alexandra, Casian, Fabian, Iulia și Ștefan au format echipa F.E. Friend Quest S.R.L. Într-o perioadă în care tehnologia domină comunicarea de zi cu zi, ideea lor propune o abordare diferită: apropierea dintre oameni și promovarea relațiilor reale. Creativitatea, pasiunea pentru tehnologie, sport sau modă și dorința de a construi ceva util au fost transformate într-un proiect antreprenorial complex, dezvoltat prin muncă în echipă și implicare constantă. Experiența echipei reflectă o direcție tot mai prezentă în educația europeană, aceea de a pune accent pe competențe practice și pe dezvoltarea spiritului de inițiativă.

„Am pornit la drum cu o echipă de elevi curioși și ambițioși și am ajuns în finala națională cu o echipă de veritabili profesioniști. Deși ideea de premiu este minunată, adevărata recompensă pentru noi, ca dascăli, este momentul în care i-am văzut pe copii conștientizând faptul că pot transforma o idee în ceva real. Acel moment nu are preț. Ca profesor, nu îți poți dori mai mult”, a declarat Delia Luminița Paul, profesor coordonator al firmei de exercițiu câștigătoare.

La rândul său, elevii câștigători au transmis: „A fost cea mai tare experiență din liceu de până acum! Am învățat foarte multe și ne-am și distrat făcând-o! Dar cel mai important premiu pe care ni l-a dat această competiție nu este trofeul, ci claritatea. Am descoperit că antreprenoriatul este de fapt ceea ce ne dorim pentru viitor!”.

Finala competiției s-a desfășurat marți, la Târgoviște, în prezența unor personalități marcante din mediul de afaceri, academic și al administrației publice.

Au luat parte la evenimentul de deschidere a competiției Florin Jianu, Președinte IMM România; Dalia Dărămuș, Director CNDIPT; Corneliu Ștefan, Președinte Consiliul Județean Dâmbovița; Daniel-Cristian Stan, Primarul Municipiul Târgoviște; Cristian Onețiu, Investitor, Business Architect & Mentor; Diana Mănăilă, Președinte Federația Patronală IMM România Sud-Est; Alina Paul, Președinte IMM Brașov și Luiza Ionescu, Conf. Univ. Dr., Prodecan, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Valahia Târgoviște.

Fiecare dintre cei prezenți a luat cuvântul și a împărtășit, dincolo de mesaje oficiale, povești și experiențe personale din lumea antreprenoriatului, momente de curaj, de eșec și de succes, iar îndemnul care s-a regăsit în toate discursurile a fost acela de a merge înainte.

Organizatorii îi invită deja pe tinerii liceeni cu aspirații antreprenoriale să se pregătească pentru ediția de anul viitor.

„Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii” este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.