Un startup chinezesc de inteligență artificială a ajuns să valoreze 20 miliarde dolari, la 3 ani de la înființare

Un startup chinezesc de inteligență artificială, care a dezvoltat o tehnologie ce vrea să rivalizeze cu cea a compatrioților de la DeepSeek sau cu platformele americane ChatGPT și Gemini și Claude, a ajuns să fie evaluat la 20 de miliarde de dolari, în urma unei investiții de 2 miliarde de dolari, la 3 ani de la înființarea firmei.

Startup-ul Moonshot AI a fost fondat în 2023, la Beijing, de Yang Zhilin, fost cercetător la Meta AI și Google Brain, scrie TechCrunch.com.

Laboratorul chinezesc a dezvoltat o populară serie de modele AI denumită Kimi.

Acum, Moonshot AI a atras o rundă de finanțare de 2 miliarde de dolari, condusă de compania chineză de livrări Meituan, cu participarea unor investitori precum Long-Z Investment, Tsinghua Capital, China Mobile și CPE Yuanfeng.

În urma investiției, startup-ul de inteligență artificială a fost evaluat la 20 de miliarde de dolari.

În ultimele 6 luni, Moonshot AI a atras 3,9 miliarde de dolari. Printre investitorii mai vechi ai labortorului se numără coloșii tech Alibaba și Tencent.