Fitch Ratings a crescut ratingul Băncii Transilvania cu o treaptă peste ratingul de țară

Fitch Ratings a crescut ratingul de emitent pe termen lung (IDR) al Băncii Transilvania de la „BBB-” la „BBB”, cu o treaptă peste ratingul de țară.

De regulă, ratingul unei bănci nu depășește ratingul țării în care își desfășoară activitatea pentru că riscurile macroeconomice și politice influențează întregul sistem financiar: deoarece finanțează companiile și populația, o bancă este direct influențată de evoluția PIB‑ului, inflației, dobânzilor, politicilor guvernamentale și stabilității fiscale.

Contextul creșterii ratingului Băncii Transilvania peste ratingul suveran al României

  • Fitch a actualizat criteriile de evaluare a unor bănci din Europa Centrală și de Est, inclusiv Banca Transilvania.
  • Noile criterii de evaluare evidențiază reziliența BT, susținută de rezultate financiare solide și de capacitatea de a absorbi șocuri economice.
  • Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro începând cu anul 2023, prin șapte emisiuni de obligațiuni eligibile MREL, ceea ce a consolidat statutul de emitent activ pe piața de capital din România și din regiune.

Fitch Ratings consideră că Banca Transilvania este mai rezilientă decât mediul în care operează datorită performanțelor financiare puternice, capitalizării foarte bune, accesului la piețele internaționale și strategiei de finanțare prin obligațiuni eligibile MREL.

Totodată, Fitch subliniază că ratingul de emitent pe termen lung al băncii rămâne influențat de ratingul suveran al României, a cărui perspectivă este în continuare negativă.

Alte ratinguri acordate băncii de către Fitch

Fitch a acordat Băncii Transilvania și ratinguri pentru depozite:

  • „BBB” pentru depozitele pe termen lung, cu o treaptă peste ratingul de viabilitate al băncii („bbb-”), ceea ce reflectă un nivel suplimentar de protecție pentru clienți.
  • „F3” pentru depozitele termen scurt, menținut la același nivel.

Ratingurile BT

Acces la piețele internaționale

Banca Transilvania are acces consistent la piețele internaționale de capital datorită profilului financiar robust și strategiei de finanțare, aspecte remarcate de Fitch Ratings și care au contribuit la creșterea ratingului BT de emitent pe termen lung.

La acestea se adaugă notorietatea și reputația pe care banca și le-a construit în timp, factori care întăresc încrederea investitorilor și facilitează atragerea de finanțare în condiții competitive.

Următorul reper financiar BT

Banca va publica rezultatele financiare pentru primul trimestru în data de 22 mai 2026.

Articol susținut de Banca Transilvania

