Comisia Europeană pune din nou orașele în competiție pentru micii comercianți: se caută „Capitalele Europene ale micilor magazine” din 2027

Bruxelles-ul redeschide competiția pentru orașele care încă mai cred în magazinele de cartier, în centre urbane vii și în comerțul local care rezistă presiunii marilor platforme online.

Comisia Europeană a lansat luni, 11 mai 2026, cea de-a doua ediție a Premiilor „Capitalele Europene ale micilor magazine” (CEMM), prin care va desemna orașele europene care sprijină activ micii comercianți și revitalizarea economiilor locale, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Inițiativa vine după prima ediție a competiției, în care au fost premiate orașele Silandro/Schlanders, Caldas da Rainha și Barcelona pentru politicile și proiectele dedicate comerțului local.

Europa încearcă să salveze magazinele mici de presiunea comerțului online

Comisia Europeană subliniază că micile magazine rămân „o piatră de temelie a economiei europene”, deservind zilnic aproximativ 450 de milioane de consumatori și contribuind cu 11,5% la valoarea adăugată a Uniunii Europene.

Executivul european avertizează însă că micii comercianți se confruntă cu dificultăți tot mai mari în menținerea competitivității, pe fondul schimbării comportamentului consumatorilor și al concurenței tot mai agresive din e-commerce.

Dincolo de impactul economic, Bruxelles-ul spune că magazinele mici joacă un rol important în păstrarea identității locale și în menținerea vieții comunitare din orașe.

„Această inițiativă europeană recompensează orașele care își promovează sectorul micilor magazine și încearcă în mod activ să abordeze provocările de mai sus”, arată Comisia Europeană.

Orașele pot aplica până în octombrie 2026

Competiția este deschisă între 11 mai 2026 și 9 octombrie 2026 pentru orașele din statele membre UE și din țările participante la Programul privind piața unică.

Orașele vor concura în trei categorii, în funcție de dimensiune:

”Oraș de avangardă” – localități cu 5.000-50.000 de locuitori;

„Oraș vibrant” – localități cu 50.000-250.000 de locuitori;

„Oraș vizionar” – orașe cu peste 250.000 de locuitori.

Cum vor fi evaluate candidaturile

În prima etapă, orașele vor fi analizate după patru criterii-cheie stabilite de Comisia Europeană: sustenabilitatea, antreprenoriatul și implicarea comunității, digitalizarea și vitalitatea urbană.

Potrivit organizatorilor, vor fi selectate nouă orașe finaliste - câte trei din fiecare categorie - care vor merge mai departe în competiție și își vor prezenta proiectele în fața unui juriu european la Bruxelles.

Finaliștii vor trebui să pregătească inclusiv programele de activități pentru anul în care ar urma să dețină titlul.

Ce primesc orașele câștigătoare

Cele trei orașe câștigătoare vor fi anunțate la începutul anului 2027, în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles.

Orașele desemnate „Capitale Europene ale micilor magazine” vor beneficia de promovare la nivel european, inclusiv prin videoclipuri promoționale, evenimente oficiale, programe de schimb și campanii de comunicare și vizibilitate desfășurate timp de un an.

Ce este programul CEMM

Premiile „Capitalele Europene ale micilor magazine” (CEMM) sunt o inițiativă a Uniunii Europene propusă de Parlamentul European, în urma unei petiții cetățenești.

Programul este implementat de Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA), în numele Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) din cadrul Comisiei Europene.



