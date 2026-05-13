Skip to content

Aproape 600 milioane EUR, noi granturi SEE și norvegiene pentru firme, ONG-uri și alți beneficiari din  România

bani euro
bani euro Sursă: © Domen Colja S.p. | Dreamstime.com

România a semnat cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein noile acorduri de cooperare pentru granturi SEE și Norvegiene în valoare totală de aproape 600 de milioane de euro, pentru firme românești, ONG-uri și alte tipuri de beneficiari.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, din partea Guvernului României, ministrul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide și Excelența Sa Friðrik Jónsson, ambasadorul Islandei acreditat pentru România, au semnat, miercuri, la Palatul Victoria, memorandumurile de înțelegere care stabilesc noua perioadă de finanțare a acestor mecanisme financiare.

Fondurile oferite de Norvegia, Islanda și Liechtenstein finanțează investiții în România, cu scopul declarat de a reduce disparitățile socioeconomice și a consolida relațiile bilaterale.

„România își continuă parteneriatul strategic cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin noile Granturi SEE și Norvegiene. De la aderarea la aceste cadre de cooperare, țara noastră a beneficiat de finanțări nerambursabile în valoare de aproape 1 miliard de euro. Acești bani nu au rămas pe hârtie, ci au ajuns acolo unde contează cu adevărat: au îmbunătățit viețile oamenilor, comunitățile, școlile și instituțiile lor. Același rol, la fel de important pentru noi îl vor avea și noile granturi în valoare de aproximativ 600 milioane de euro”, a declarat ministrul Pîslaru.

În cele trei perioade de programare derulate până în prezent, România a beneficiat de aproximativ 1 miliard de euro finanțare nerambursabilă din aceste fonduri.  

Semnarea noilor memorandumuri de înțelegere, cu o alocare de peste 596 milioane de euro, deschide procesul de accesare a fondurilor pentru noi programe și proiecte cu impact semnificativ și de durată.

Vor fi finanțate 9 programe în domenii esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a României:

  • tranziția verde și acțiune climatică, 
  • inovare, coeziune socială și cultură, 
  • consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept,
  • cooperarea bilaterală. 

Intervențiile convenite de statele donatoare și România urmăresc atât continuarea și dezvoltarea rezultatelor obținute prin finanțările acordate anterior, cât și pilotarea unor măsuri inovatoare.

Programul dedicat societății civile din România va fi gestionat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, selectată de statele donatoare printr-un proces competitiv derulat în acest scop.

România și statele donatoare din cadrul Spațiului Economic European împărtășesc obiective și valori comune, iar un rol esențial în atingerea acestora îl au expertiza partenerilor din Norvegia, Islanda și Liechtenstein, precum și contribuția organizațiilor internaționale partenere implicate – Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale.

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele beneficiare și statele donatoare. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, care reunește statele membre ale Uniunii Europene și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ca parteneri egali pe piața internă.

Mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene sunt disponibile pe site-ul oficial al Granturilor SEE și Norvegiene în România.  

Finanțări

Arena Urșilor Junior 2025

Startup-urile care vor bani și scalare au intrat în Arena Urșilor 2026. AI-ul și platformele digitale au dominat competiția de la Brașov

webinar StartupCafe-granturi IMM 2026

Vineri, 15 MAI 2026, ora 13.00, WEBINAR live-video pe StartupCafe: Granturi IMM de câte 15.000-200.000 EUR, pentru digitalizare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita, Mureș

magazin-imagine generică

Comisia Europeană pune din nou orașele în competiție pentru micii comercianți: se caută „Capitalele Europene ale micilor magazine” din 2027

calendar MIPE

Calendar fonduri europene actualizat de MIPE: 4,8 miliarde EUR prin 226 apeluri de proiecte, în anul 2026

Aplicatie inscrieri fonduri elvetiene SME Eco-Tech 2026

FOTO. Cum arată platforma online prin care firmele românești vor aplica în programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, cu buget total de 288 milioane lei

inteligenta artificiala-Romania

Guvernul demis propune programul TechUp România: Ajutoare de 759 milioane lei pe an pentru firmele care fac cercetare-dezvoltare în inteligență artificială, energie verde, agri-tech și alte tehnologii avansate