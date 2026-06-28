SpaceX va intra în indicele Nasdaq-100 printr-o procedură accelerată, ceea ce ar putea declanşa achiziţii masive din partea fondurilor ETF

SpaceX, compania aerospaţială fondată de Elon Musk, va deveni una dintre cele mai rapide companii incluse vreodată în indicele Nasdaq-100, ceea ce este de aşteptat să genereze un nou val de cumpărări din partea fondurilor de investiţii pasive, transmite CNBC, citat de News.ro.

Operatorul bursei Nasdaq a anunţat vineri, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, că SpaceX îndeplineşte criteriile pentru a intra în indicele care reuneşte cele mai importante companii de tehnologie listate pe piaţa americană.

Dacă societatea va continua să respecte toate condiţiile impuse de bursă, fondurile care urmăresc evoluţia indicelui, inclusiv popularul ETF Invesco QQQ Trust (QQQ), vor începe să cumpere acţiuni SpaceX după închiderea pieţei din 6 iulie, iar includerea oficială în Nasdaq-100 va avea loc înainte de deschiderea şedinţei din 7 iulie.

Peste 800 de miliarde de dolari sunt administraţi prin fonduri şi produse financiare care urmăresc performanţa indicelui Nasdaq-100. Ca urmare, includerea unei noi companii obligă administratorii acestor fonduri să cumpere acţiuni pentru a reproduce structura indicelui.

Analiştii estimează că SpaceX va intra în Nasdaq-100 cu o pondere de sub 1%, însă chiar şi această participaţie relativ redusă ar putea genera achiziţii importante. Motivul este că numărul de acţiuni disponibile la tranzacţionare este încă redus comparativ cu valoarea totală de piaţă a companiei.

SpaceX devine astfel una dintre primele companii care beneficiază de noul mecanism introdus recent de Nasdaq pentru marile listări. Regulamentul permite unor companii cu capitalizare mare să fie incluse în Nasdaq-100 după doar 15 zile de tranzacţionare, reducând semnificativ perioada de aşteptare, care anterior putea dura mai multe luni.

Pe lângă fondurile pasive, şi administratorii activi care urmăresc îndeaproape structura indicelui ar putea cumpăra acţiuni SpaceX pentru a-şi ajusta portofoliile.

În schimb, compania nu este încă eligibilă pentru includerea în indicele S&P 500, deoarece administratorul acestuia, S&P Dow Jones Indices, a decis să nu introducă o procedură accelerată similară. SpaceX trebuie în continuare să îndeplinească cerinţele standard privind profitabilitatea şi perioada minimă de tranzacţionare înainte de a putea intra în principalul indice bursier american.