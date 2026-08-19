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Controale ANSVSA în benzinăriile din România: amenzi de aproape 480.000 lei. Ce nereguli au găsit inspectorii

Controale ANSVSA în benzinăriile din România: amenzi de aproape 480.000 lei. Ce nereguli au găsit inspectorii
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ANSVSA continuă controalele la unitățile care prepară și vând produse alimentare în benzinăriile din România. În două etape de verificări desfășurate la nivel național au fost controlate 685 de unități și au fost aplicate amenzi de peste 477.000 de lei. Printre problemele descoperite se numără depozitarea și etichetarea necorespunzătoare a alimentelor, monitorizarea incompletă a temperaturilor și chiar prepararea de sandvișuri fără aprobarea sanitar-veterinară necesară.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) spune că verificările în unitățile alimentare din incinta benzinăriilor vor continua la nivel național.

În cea mai recentă etapă comunicată de instituție, desfășurată în perioada 1-13 iulie 2026, inspectorii au verificat 240 de unități.

Au fost aplicate:

  • 31 de amenzi, în valoare totală de 218.300 lei;
  • 20 de avertismente;
  • două Ordonanțe de Suspendare a Activității.

Controalele vizează atât modul în care sunt preparate și comercializate produsele alimentare pentru consumatori, cât și colectarea, depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală și a deșeurilor rezultate din activitatea de alimentație publică.

Ce nereguli a găsit ANSVSA în benzinării

Lista problemelor constatate de inspectorii ANSVSA arată și ce aspecte trebuie urmărite de operatorii economici care prepară sau comercializează alimente în stațiile de carburanți.

ANSVSA menționează:

  • implementarea incompletă a programelor de autocontrol;
  • personal care nu fusese instruit corespunzător în privința normelor de igienă și siguranță alimentară;
  • nerespectarea regulilor privind etichetarea și depozitarea alimentelor;
  • deficiențe în spațiile de depozitare, inclusiv pavimente deteriorate;
  • lipsa unor spații frigorifice pentru păstrarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
  • recipiente pentru colectarea acestor subproduse care nu erau identificate și marcate corespunzător;
  • documente privind monitorizarea temperaturilor care nu erau actualizate;
  • prepararea și comercializarea de sandvișuri în unități care nu aveau aprobarea sanitar-veterinară necesară pentru această activitate.

Ultima abatere este relevantă mai ales în condițiile în care tot mai multe stații de carburanți și-au extins activitatea dincolo de vânzarea produselor alimentare ambalate și funcționează și ca puncte de alimentație publică, cu sandvișuri, produse calde, cafea sau alte preparate.

ANSVSA precizează că verificările urmăresc respectarea cerințelor legale atât în ceea ce privește produsele oferite consumatorilor, cât și condițiile în care acestea sunt preparate și păstrate.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, spune că verificările fac parte dintr-un proces de monitorizare continuă și că acțiunile vor continua.

Aproape 480.000 lei amenzi în două etape de control

Acțiunea din luna iulie a fost precedată de o altă rundă amplă de verificări.

În perioada 15-29 iunie 2026, inspectorii ANSVSA au controlat 445 de unități din benzinării la nivel național, potrivit rezultatelor primei etape a controalelor, relatate de Agerpres.

Atunci au fost aplicate:

  • 32 de amenzi, în valoare totală de 258.800 lei;
  • 34 de avertismente.

Totodată, peste 36 de kilograme de produse alimentare au fost retrase de la comercializare și trimise spre neutralizare.

Astfel, numai în cele două etape desfășurate între 15 iunie și 13 iulie, inspectorii au verificat în total 685 de unități și au aplicat amenzi de 477.100 lei.

Pentru firmele care prepară sau comercializează produse alimentare în benzinării, principalele zone de risc rezultate din controalele efectuate până acum sunt autorizarea activităților efectiv desfășurate, igiena și instruirea personalului, etichetarea și depozitarea produselor, respectarea lanțului frigorific și documentarea monitorizării temperaturii.

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