Philips România și 10 distribuitori, investigați de Consiliul Concurenței. Suspiciuni că își coordonau ofertele pentru echipamente destinate spitalelor 

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație care vizează Philips România, compania olandeză Philips Medical Systems Nederland și 10 distribuitori sau revânzători de echipamente medicale, suspectați de o posibilă înțelegere anticoncurențială privind procedurile de achiziție organizate de spitale și clinici. Autoritatea a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor din România.

Investigația vizează piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și piața dispozitivelor pentru monitorizarea pacienților utilizate în spitale și clinici medicale.

Potrivit Consiliului Concurenței, există suspiciuni privind o posibilă înțelegere anticoncurențială și/sau o practică concertată prin care companiile ar fi împărțit piața în cadrul procedurilor organizate de spitale și clinici pentru cumpărarea acestor echipamente.

Autoritatea suspectează că, cel puțin din anul 2020, companiile investigate și-ar fi coordonat politicile comerciale în cadrul procedurilor de achiziție, astfel încât să influențeze atribuirea contractelor pentru aparatele de ultrasonografie și dispozitivele de monitorizare a pacienților.

Prin acest presupus comportament ar fi fost eliminată concurența atât între distribuitorii și revânzătorii Philips, cât și între Philips România și partenerii săi.

În consecință, firmele nu ar mai fi concurat efectiv unele cu altele și nu ar mai fi exercitat presiune asupra prețurilor în procedurile de achiziție, ceea ce ar fi dus la restrângerea concurenței, potrivit autorității.

La ce companii a făcut Consiliul Concurenței inspecții

Pe lângă Philips România SRL, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a 10 distribuitori sau revânzători Philips:

Medical Device Store SRL;

Papapostolou SRL;

Dacorum Grup SRL;

ABB Medtec SRL;

ABB Neopuls SRL;

Med Tehnica SRL;

Minimed Solutions SRL;

Esmed Group SRL;

Pharmics SRL;

Almed Investments SRL.

Investigația vizează și Philips Medical Systems Nederland BV, companie cu sediul în Olanda.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și au ca scop obținerea informațiilor și documentelor necesare pentru clarificarea posibilelor practici anticoncurențiale.

Consiliul Concurenței subliniază că efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o antepronunțare privind vinovăția companiilor investigate.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri

Dacă investigația va constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Firmele care cooperează cu Consiliul Concurenței în cadrul programului de clemență pot însă beneficia de imunitate la amendă sau de reduceri substanțiale ale sancțiunilor.