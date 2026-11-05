Simplificarea operaţiunilor transfrontaliere: Consorțiul WE BUILD s-a reunit la București pentru a evalua rezultatele primului an și a stabili etapele următoare

În cadrul Adunării Generale găzduite de Banca Transilvania și Visa au fost evaluate rezultatele primului an de derulare a proiectului-pilot la scară largă WE BUILD, dedicat dezvoltării și testării unor scenarii de utilizare în domeniul afacerilor și plăților pentru Portofelul UE de Identitate Digitală (EUDI Wallet) și Portofelul UE pentru Afaceri (European Business Wallet). Totodată, au fost stabilite prioritățile pentru cel de-al doilea an, în care aceste scenarii vor fi testate în practică.

Consorțiul WE BUILD s-a reunit la București, în zilele de 3 și 4 noiembrie, pentru Adunarea Generală din 2026, găzduită de Visa și Banca Transilvania. Peste 300 de reprezentanți ai organizațiilor partenere au participat la cele două zile de discuții dedicate evaluării activității din primul an și planificării următoarei etape a proiectului.

Peste 200 de organizații din 28 de țări colaborează pentru dezvoltarea a 13 scenarii de utilizare

WE BUILD (Wallet Ecosystem for Business and payments Use cases on Identification, Legal representation and Data sharing) este un proiect-pilot la scară largă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Digitală. Lansat în septembrie 2025, proiectul reunește peste 200 de autorități publice, companii, instituții financiare, universități și furnizori de tehnologie din 28 de țări.

WE BUILD este unul dintre cele două proiecte-pilot la scară largă de a doua generație și valorifică rezultatele celor patru proiecte-pilot anterioare dedicate Portofelului UE de Identitate Digitală. Consorțiul dezvoltă și testează 13 scenarii de utilizare în trei domenii – afaceri, lanțuri de aprovizionare și plăți – atât pentru Portofelul UE de Identitate Digitală, cât și pentru Portofelul UE pentru Afaceri.

Consorțiul este coordonat de Camera de Comerț a Olandei (KVK), Ministerul Afacerilor Economice și Politicii Climatice din Olanda și Departamentul pentru Transformare Digitală din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri al Italiei.

De ce este important: contribuie la creșterea competitivității companiilor

În prezent, companiile consumă încă timp și resurse financiare considerabile pentru a-și demonstra identitatea, pentru a dovedi cine este autorizat să acționeze în numele lor și pentru a verifica autenticitatea documentelor. Aceste procese se desfășoară adesea pe hârtie și presupun utilizarea unor sisteme fragmentate la nivelul statelor membre.

Portofelul UE pentru Afaceri își propune să schimbe această situație, permițând operatorilor economici și autorităților publice să se identifice, să semneze documente și să facă schimb de informații verificate, în format digital și în condiții de securitate, la nivelul întregii Uniuni Europene. Portofelele UE pentru Afaceri vor putea fi utilizate inclusiv în afara UE.

Împreună cu Portofelul UE de Identitate Digitală, destinat persoanelor fizice, această soluție poate simplifica procese precum deschiderea unui cont bancar, înregistrarea unei sucursale în străinătate sau integrarea unui nou furnizor.

Prin testarea acestor scenarii în practică, împreună cu organizații reale, WE BUILD contribuie la asigurarea funcționalității portofelelor digitale pentru toate părțile implicate.

WE BUILD finalizează cu succes prima jumătate a proiectului

Adunarea Generală marchează încheierea primului an, în care consorțiul a trecut de la planificare la implementare. În octombrie, consorțiul a prezentat Comisiei Europene progresele realizate, în cadrul evaluării intermediare. Comisia Europeană și-a exprimat aprecierea pentru progresul, productivitatea și flexibilitatea demonstrate de WE BUILD, în pofida faptului că este cel mai amplu dintre proiectele-pilot la scară largă.

Printre principalele rezultate ale primului an se numără finalizarea proiectării tuturor scenariilor de utilizare, publicarea registrului de încredere WE BUILD (trust registry), a seturilor de reguli privind atestările (attestation rulebooks) și a modelului arhitectural de referință (architecture blueprint). De asemenea, mediul de testare a interoperabilității (interoperability testbed) este pregătit, iar primele demonstrații funcționale privind identitatea organizațională, reprezentarea legală și plățile sunt disponibile.

Pregătirea proiectelor-pilot transfrontaliere

La București, echipele responsabile de scenariile de utilizare WE BUILD au prezentat demonstrații convingătoare, care evidențiază progrese importante în pregătirea proiectelor-pilot. Partenerii WE BUILD au discutat rezultatele testelor desfășurate până în prezent și aspectele care necesită îmbunătățiri. Totodată, au stabilit prioritățile pentru cel de-al doilea an: testarea scenariilor de utilizare împreună cu organizații și utilizatori reali, verificarea interoperabilității și transmiterea către Comisia Europeană și organismele de standardizare a concluziilor rezultate din implementare, inclusiv în contextul propunerii privind Portofelul UE pentru Afaceri, aflată în prezent în negociere.

Organizațiile gazdă din România contribuie la acest demers cu experiență practică directă: în 2025, în cadrul proiectului-pilot de primă generație EWC, Banca Transilvania și Visa au realizat primele plăți autentificate prin Portofelul UE de Identitate Digitală. În prezent, cele două organizații contribuie la domeniile plăților și serviciilor bancare pentru consumatori din cadrul WE BUILD.

„Consorțiul WE BUILD s-a reunit pentru a doua oară, de această dată cu prilejul Adunării Generale de la București, iar Visa și Banca Transilvania ne-au oferit o primire călduroasă. Grupurile noastre tehnice și echipele responsabile de scenariile de utilizare au colaborat îndeaproape pe parcursul întregului an, însă trecerea de la proiectare și dezvoltare la testarea alături de organizații reale a favorizat această întâlnire directă, pentru a prezenta realizările partenerilor din primul an și a conveni asupra modului în care vom desfășura cea de-a doua etapă. În această nouă fază, Portofelul UE de Identitate Digitală și Portofelul UE pentru Afaceri trebuie să demonstreze beneficiile pe care le pot aduce pieței unice: informații verificate, pe care companiile și persoanele fizice să le poată partaja simplu și sigur, la fel de ușor și dincolo de granițe ca și pe plan intern”, Joost Fleuren, Rob Brand și Giulio Messori, coordonatorii WE BUILD.

„Găzduirea Adunării Generale WE BUILD la București este un motiv de mândrie pentru noi, deoarece aduce în România o dezbatere europeană importantă despre viitorul identității digitale. Pentru Banca Transilvania, participarea la WE BUILD înseamnă o contribuție directă la dezvoltarea unor soluții care pot transforma identitatea digitală europeană într-o experiență practică, de zi cu zi, pentru persoane fizice și companii. Dorim să le mulțumim tuturor participanților pentru expertiza, perspectivele și ideile împărtășite. Calitatea acestor schimburi de experiență este cea care transformă o ambiție europeană comună în soluții capabile să aducă beneficii concrete în viața de zi cu zi a oamenilor”, Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

„Identitatea digitală ar trebui să însemne mai mult decât o modalitate de a demonstra cine ești. Adevărata sa valoare constă în simplificarea și securizarea experiențelor de zi cu zi – fie că vorbim despre deschiderea unui cont bancar, accesarea unor servicii sau efectuarea de plăți sigure, în țară sau peste granite, în Europa. Prin WE BUILD, avem oportunitatea de a demonstra cum identitatea digitală și plățile pot funcționa împreună pentru a oferi consumatorilor experiențe mai simple și mai fluide. Visa contribuie cu expertiza sa în domeniul plăților sigure, de încredere și interoperabile, colaborând cu parteneri din sectorul public și privat pentru a transforma scenariile de utilizare inovatoare în soluții practice, de care să beneficieze consumatorii și companiile din întreaga Europă”, Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România

WE BUILD este un consorțiu format din peste 200 de organizații din 28 de țări, cofinanțat de Uniunea Europeană și orientat către dezvoltarea și testarea unor scenarii concrete de utilizare. În calitate de proiect-pilot la scară largă, WE BUILD dezvoltă și testează 13 scenarii de utilizare în domeniile afacerilor, lanțurilor de aprovizionare și plăților, contribuind la pregătirea următoarei etape de implementare a Portofelului UE de Identitate Digitală (EUDI Wallet) și a Portofelului UE pentru Afaceri (European Business Wallet).

Articol susținut de Banca Transilvania