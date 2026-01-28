Șeful ANAF: „Fiscul nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva”. Cine sunt cei vizați de verificările antifraudei

Șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat marți, la o conferință de fiscalitate, că instituția nu efectuează controale doar pe baza relațiilor de rudenie, însă persoanele cu venituri nedeclarate vor fi vizate de inspectorii fiscali în perioada următoare, potrivit Agerpres.

„Am văzut acum în spațiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care își face achiziții de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale și ne spune cât e de bogat și are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica. Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aș vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a spus Adrian Nica, la Conferința Anuală de Fiscalitate organizată de EY România.

Șeful ANAF a atras atenția asupra unui fenomen semnificativ în zona platformelor pentru adulți, unde 102 persoane au înregistrat anul trecut venituri totale de 64 de milioane de lei, fără a le declara.

„Uitați-vă la acest lucru, care poate părea amuzant: 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulți, încasează 64 de milioane (de lei. n.r.) într-un an, nu declară nimeni nimic. Avem un număr uriaș de persoane în analiză în această zonă. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va trata diferit”, a spus el.

Conform Agerpres, Adrian Nica a declarat că există cazuri de contribuabili care au venituri zero, își cumpără mașini de 150.000 de euro pe numele bunicii de 87 de ani, iar apoi răscumpără mașina după două luni cu 10.000 de euro.

„Oamenii aceștia întotdeauna vor apărea în online și vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu își plătesc taxele. Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere dorește să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările. Nu noi dorim să-i verificăm rudele. Nu ne-am propus asta. Nu facem control pe rude. Să stea toată lumea liniștită. Nu venim la unul în control și pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informații se rostogolesc. Nu ne propunem asta. Nu avem nicio treabă cu rudele. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți, cumpără nejustificat. Le dau o simplă veste, avem e-Factura”, a mai spus șeful ANAF.

Totodată, șeful ANAF a precizat că în prezent se desfășoară acțiuni de control la nivel național și în domeniul transportului alternativ.

„În ultima perioadă am comunicat și comunicăm non-stop acțiunile făcute pe partea de transport alternativ. Să știți că avem acțiuni în toată țara, fenomenul este același, din două în două luni constatăm sume de ordinul sutelor de milioane în continuare în fraudă. Și noi ne-am dorit ca odată atinse aceste aspecte să se reducă numărul, însă oamenii aleg în continuare să facă asta, adică să interpui o firmă între șofer și platformă, firma aceea să nu plătească, să cauți pe cineva să o vinzi. Astea sunt opțiuni pe care și le manifestă anumiți contribuabili. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va avea alt tratament. Până acum, până la parcurgerea etapelor de digitalizare, nu vedeam acest fenomen, nu puteam aplica la nivel național, dar astăzi o facem”, a spus el.