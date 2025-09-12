Secretarul general al Guvernului, răspuns pentru HoReCa: „Nu cred că este benefică” o majorare a TVA în sector

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, consideră că nu este benefică o creşterea a TVA la 21% în domeniul HoReCa, precizând că litoralul nu pare că a avut aceeaşi încărcare ca anul trecut, conform News.ro.

El recomandă o analiză foarte serioasă asupra cauzelor înainte de a se decide o creştere sau nu a TVA-ului în acest domeniu.

Radu Oprea a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă este de părere că TVA pentru HoReCa va ajunge la 21%, aşa cum sunt unele semnale în spaţiul public.

„Aici răspunsul de autoritate ar trebui să fie al ministrului Finanţelor Publice şi al premierului României. Am fost şi am vorbit cu foarte mulţi antreprenori din Horeca în ultima perioadă. Litoralul de anul ăsta nu pare să fi avut aceeaşi încărcare ca anul trecut. Eu cred că trebuie făcut o analiză foarte serioasă asupra cauzelor şi în funcţie de acest lucru decis asupra creşterii sau nu a TVA-ului pentru Horeca. Personal, nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru Horeca, pentru cei care au investit în turism în România”, a afirmat Radu Oprea.

El a precizat că există TVA diferenţiată şi în Bulgaria şi Ungaria, ţări cu care România concurează în domeniul turismului.

„Avem potenţial foarte mare şi trebuie să fim şi într-o zonă de concurenţă dacă vreţi, că ea este reală, cu celelalte state care ne sunt vecine. Şi dacă ne uităm există TVA-ul diferenţiat pentru Horeca şi în Bulgaria şi în Ungaria şi în celelalte state membre. Şi atunci cred că trebuie să găsim o decizie înţeleaptă. Personal, cred că este suficient cât a crescut TVA-ul în Horeca”, a mai transmis Radu Oprea.

Amintim că Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) a avertizat că o posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa, luată în calcul pentru 2026, ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu.

Reprezentanții industriei au cerut, joi, într-o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, menținerea actualei cote, susținând că dublarea taxei ar afecta grav competitivitatea și sustenabilitatea unei piețe deja vulnerabile la creșterea costurilor și deficitul de forță de muncă.