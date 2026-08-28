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Se reduce și mai mult acciza la motorină, în România

alimentare_camion_motorina
alimentare_camion_motorina Sursă: © Imageegami | Dreamstime.com
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Statul aplică o reducere temporară de 25% a accizei la motorină, în perioada 1–15 septembrie 2026, a anunțat, vineri, Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis StartupCafe. 

Anterior, Guvernul redusese acciza la motorină cu 20%, în perioada 16-31 august 2026, dar acum a decis această nouă scădere cu încă 5 puncte procentuale. Ministerul Finanțelor a luat această decizie ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

„Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică”, a menționat MF. 

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă dinamica recentă din piața de profil variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM)  de  +45,65%, iar variația prețului mediu standard (VM) este de +25,45%.

Aceste date impun, conform formulei legale, extinderea reducerii la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

Intervenția vizează limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în sectorul de transport și logistică, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni.

Ministerul Finanțelor spune că va monitoriza continuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.       

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