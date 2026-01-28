Se închide Atlassib, brandul Diasporei? Ce spune antreprenorul Ilie Carabulea, fondatorul companiei care a transportat sute de mii de români în Vest

Atlassib, una dintre cele mai cunoscute firme de transport internațional și de mărfuri, se confruntă cu probleme financiare și riscă să se închidă după 33 de ani de funcționare, a confirmat pentru Hotnews antreprenorul Ilie Carabulea, fondatorul companiei.



„Azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”, a declarat omul de afaceri sibian miercuri, 28 ianuarie. Mai multe surse au declarat pentru sursa citată că li s-a refuzat trimiterea de colete sau eliberarea de bilete, sub motivul că „în curând nu mai pleacă mașinile”.

Ilie Carabulea (79 ani) a confirmat că firma merge pe pierderi de câteva luni și că intenționează să o închidă. El a fost în comunism șef de birou la fosta întreprindere Transporturi Auto Sibiu, iar după Revoluție a cumpărat primul camion, cu care transporta mărfuri.

Compania care a dus românii în Europa

În 1993 a fondat Atlassib - compania care, la apogeul său (2010-2012) asigura transporturi către 12 țări europene. Era compania prin care românii trimiteau pachete sau mergeau la muncă în Vest, mai ales după admiterea României în UE, în 2007. În 2010, Carabulea era considerat unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la circa 200 de milioane de euro.

Antreprenorul și-a extins activitățile și în alte domenii, cum ar fi asigurările, turismul, agricultura și media.

În 2023, Atlassib anunța un acord pentru curse internaționale cu aplicația germană Flixbus, considerată „uberul” autocarelor.









