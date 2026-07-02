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Se actualizează Registrul de evidență fiscală pentru firme

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taxe Sursă: © Supawat Bursuk | Dreamstime.com
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Ministerul Finanțelor a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe ro, actualizarea Registrului de evidență fiscală, astfel încât  firmele plătitoare de impozit pe profit „vor putea ține Registrul în formă scrisă sau electronică, pe un model actualizat și mai ușor de utilizat”. 

Registrul de evidență fiscală este un instrument utilizat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat.

Un nou ordin al ministrului Finanțelor stabilește modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală și permite ținerea acestuia fie în formă scrisă, fie în formă electronică. 

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani și o aducem într-o formă mai clară, mai simplă și mai apropiată de modul în care funcționează astăzi companiile. Registrul de evidență fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depășite. Permiterea completării registrului și în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul pierdut de contribuabili cu obligații de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai ușor de aplicat și mai puțină ambiguitate în relația cu administrația fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple și în interacțiuni mai firești cu statul”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Registrul de evidență fiscală va fi completat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit cu informațiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal pozitiv sau negativ și a calculului impozitului pe profit declarat. Informațiile vor fi înscrise în ordine cronologică, astfel încât operațiunile relevante pentru determinarea rezultatului fiscal să poată fi identificate și verificate mai ușor.

Registrul se completează trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, după caz. 

Ministerul susține că măsura sa vizează„ simplificarea modului de ținere a evidenței fiscale, fără a modifica regulile de fond privind calculul impozitului pe profit”. 

„Obiectivul este ca informațiile necesare determinării rezultatului fiscal să fie organizate mai clar, într-un format adaptat atât contribuabililor, cât și nevoilor de administrare fiscală” - mai susține Ministerul Finanțelor. 

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