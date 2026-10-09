Schimbare la Registrul Comerțului: Casieriile ONRC/ORCT se închid. De când și cum se vor face plățile pentru serviciile instituției

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) anunță că începând de joi, 15 octombrie 2026, casieriile instituției și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale (ORCT) își vor înceta activitatea.
Registrul Comerțului precizează că plata tarifelor pentru serviciile oferite de ONRC, precum și a celor aferente serviciilor prestate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, va putea fi efectuată prin mai multe metode.
Iată ce a anunțat ONRC vineri:
„Oficiul Național al Registrului Comerțului informează că, începând cu data de 15 octombrie 2026, casieriile ONRC/ORCT își încetează activitatea.
Plata tarifelor aferente serviciilor oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și a tarifelor aferente serviciilor prestate de Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, se va putea efectua prin: Portalul ONRC, self-service-uri, infochioscuri, mandat poștal, online sau prin ordin de plată.
Informațiile privind modalitățile de plată sunt disponibile pe www.onrc.ro și în portalul de servicii online”.