Lanțul românesc de șaormerii Dristor Kebap anunță că a strâns 1,25 milioane EUR de la investitorii de pe Seedblink și și-a luat consilier un fost director regional al Unilever

Lanțul românesc de șaormerii Dristor Kebap anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a strâns deja 1,25 milioane EUR de la investitorii de pe platforma de multifinanțare SeedBlink și că a cooptat drept consilier un fost director regional al colosului internațional din industria bunurilor de larg consum Unilever.

Firma fondată la București de antreprenorul Fatih Pakcan a lansat campania de multifinanțare pe SeedBlink din 23 iunie 2026. Obiectivul de 1 milion de euro a fost atins în 8 zile cu peste 140 de investitori care s-au alăturat proiectului, potrivit Dristor Kebap.

Campania a atins 125% din obiectiv, iar runda rămâne deschisă până se ajunge la pragul de 2 milioane de euro, a precizat sursa citată. Campania de investiții este programată să se închidă marți, 14 iulie 2026.

Pe SeedBlink, investitorii individuali pot să participe la runda de investiții cu sume pornind de la 2.500 de euro.

Firma spune că va folosi banii atrași de la investitori pentru extinderea rețelei de restaurante, investiții în tehnologie și digitalizare, automatizarea operațiunilor și dezvoltarea capacităților de producție.

James Simmons (ex-Unilever) se alătură Dristor Kebap ca board advisor

Grupul Dristor Kebap anunță și cooptarea lui James Simmons, fost CEO al Unilever pentru Europa Centrală și de Sud, în calitate de board advisor al firmei românești.

Acesta urmează să contribuie la dezvoltarea companiei prin „expertiza sa în strategie de brand, expansiune și guvernanță corporativă”, conform sursei citate.

„Sunt încântat să mă alătur echipei Dristor Kebap în calitate de consilier al Consiliului de Administrație. Fiind unul dintre cele mai apreciate și emblematice branduri din România, Dristor are un viitor promițător. Aștept cu nerăbdare această nouă etapă, în care voi contribui la succesul companiei, atât pe plan intern, cât și internațional, pentru a construi o poveste de succes românească de elită”, declară James Simmons, fostul CEO Unilever pentru Europa Centrală și de Sud și Board Advisor în Grupul Dristor Kebap.

„Pe măsură ce businessul crește, considerăm că este esențial să consolidăm și structura de guvernanță a companiei. Experiența lui James Simmons în dezvoltarea unor branduri globale va aduce o perspectivă valoroasă în următoarea etapă de dezvoltare a Dristor Kebap și în implementarea strategiei noastre pe termen mediu și lung”, a precizat și Fatih Pakcan, fondatorul Dristor Kebap.

În altă ordine de idei, colosul mondial Unilever a cumpărat, de-a lungul, timpului, și afaceri românești din sectorul alimentar. Un exemplu este fabrica suceveană de înghețată Betty Ice, pe care Unilever a achiziționat-o în 2018, de la Vasile Armenean. De asemenea, în 2019, Unilever a cumpărat majoritar (75%) firma românească Good People SA, deținătoarea brandurilor de mâncare gata preparată Frufru și de sucuri naturale Urban Monkey, dar în 2024 a vândut-o înapoi fondatorului Mihai Simiuc.

Dristor Kebap crede că va termina anul 2026 cu venituri de peste 100 milioane lei

Grupul Dristor Kebap a mai anunțat că, în primele șase luni ale anului 2026, a realizat venituri de 54,4 milioane lei, în creștere cu 43,7% față de aceeași perioadă din 2025, iar numărul comenzilor a crescut cu 19,4%, până la aproape 640.000.

Dristor Kebap estimează că va încheia anul 2026 cu venituri de 108,7 milioane lei, pe fondul „contribuției noilor restaurante și al menținerii ritmului actual de dezvoltare”.

„Rezultatele din primul semestru confirmă că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructură, tehnologie și procese operaționale se reflectă într-o creștere accelerată a businessului. Am deschis două restaurante noi, ambele profitabile încă din prima lună de funcționare, iar rețeaua existentă continuă să înregistreze o evoluție solidă. Obiectivul nostru rămâne construirea unei companii capabile să susțină o dezvoltare pe termen lung și la scară națională”, declară Fatih Pakcan, fondator și președinte executiv al Grupului Dristor Kebap.

Profitul operațional la nivelul restaurantelor a ajuns la 7,69 milioane lei în primul semestru din 2026, comparativ cu 4,5 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut. În plus valoarea medie a bonului a crescut cu 20,3% la 85,2 lei.

Față de 2025, grupul are 2 locații noi ajungând la un total de 12. Restaurantul deschis în Feeria Băneasa Shopping Center a generat venituri de aproape 2,8 milioane lei în primele trei luni de funcționare și a înregistrat cea mai ridicată valoare medie a bonului din rețea. Unitatea inaugurată în Orhideea Shopping Center a devenit, la rândul său, profitabilă încă din prima lună de activitate.

„Rezultatele operaționale din prima jumătate a anului și interesul investitorilor pentru campania SeedBlink demonstrează că Dristor Kebap este într-o etapă de maturizare accelerată. Vorbim despre un business profitabil, cu un model operațional validat și cu perspective solide de creștere, iar acest lucru se reflectă și în răspunsul primit din partea pieței”, declară Eric Bartha, corporate development advisor.

Pornit ca business de familie, Dristor Kebap rămâne unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești din industria restaurantelor cu servire rapidă. Construit în peste 25 de ani de activitate, brandul a devenit parte din cultura urbană a Bucureștiului și un reper pentru generații de consumatori.

Dristor Kebap este considerat cel mai mare lanț românesc de kebab și unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria restaurantelor cu servire rapidă din România. Cu o istorie de peste 25 de ani, compania operează 12 locații proprii, are peste 300 de angajați și servește zilnic mii de clienți.