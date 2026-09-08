Salt Bank lansează „Al 13-lea salariu”: clienții pot câștiga încă un salariu, de până la 25.000 de lei

Românii care aleg să își aducă salariul la Salt în perioada campaniei pot câștiga încă un salariu, egal cu cel încasat în cont. Cinci clienți vor fi desemnați câștigători.

Al 13-lea salariu este unul dintre acele beneficii care nu au nevoie de prea multe explicații. Și unul pe care românii chiar și-l doresc. Studiile despre piața muncii îl plasează constant printre beneficiile cele mai apreciate de angajați, alături de bonusurile de performanță și tichetele de masă.

Salt Bank a pornit de la acest insight și i-a dat propriul twist: al 13-lea salariu nu mai ține doar de angajator. Poate veni și de la bancă.

„Al 13-lea salariu vine de la angajator. Cel puțin, așa am fost obișnuiți să ne gândim la el. Noi am păstrat partea care contează: salariul în plus. Și am schimbat partea la care nu se gândea nimeni: cine îl oferă. Acum, salariu tău nu mia vine doar de la angajator, vine și de la banca ta, de la Salt.” - a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Prin campania „Al 13-lea salariu”, atât clienții existenți Salt care nu își încasează încă salariul în cont, cât și cei care aleg Salt în această perioadă pot câștiga încă un salariu, în limita a 25.000 de lei.

Pentru a intra în campanie, clienții trebuie să înceapă să își încaseze salariul în contul curent Salt în perioada campaniei și să aibă cel puțin o încasare eligibilă până la 31 octombrie 2026.

La începutul lunii noiembrie vor fi desemnați cinci câștigători, iar fiecare va primi o sumă egală cu salariul eligibil încasat în contul Salt în octombrie 2026, în limita a 25.000 de lei.

Atractivitatea celui de-al 13-lea salariu vine și din libertatea pe care o oferă. Pentru fiecare poate însemna altceva: economii, o investiție, un plan realizat mai repede sau, pur și simplu, mai mult spațiu în buget.

5 câștigători, un salariu în plus. Fără formulare, fără înscrieri și fără pași în plus. Îți încasezi salariul la Salt în perioada campaniei și intri automat în tragerea la sorți.

Participarea la tragerea la sorți se face automat, cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulamentul oficial al campaniei.