Înscrieri online: Fonduri europene de până la 30.000 EUR pentru antreprenori din modă, arhitectură și inovație în materiale, printr-un nou program de accelerare

Antreprenorii români care vor să-și dezvolte startup-uri în domeniile modei, arhitecturii și am materialelor inovative pot obține finanțări de până la 30.000 EUR și mentorat, într-un program european de accelerare a afacerilor, care tocmai s-a lansat, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

EIT Culture & Creativity, rețea europeană de inovare dedicată sectoarelor și industriilor culturale și creative, susținută de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), organism al Uniunii Europene, a lansat marți noul apel de finanțare, cu un buget total de 1,05 milioane de euro, destinat fondatorilor aflați la început de drum care vor să transforme concepte creative bazate pe tehnologie în afaceri scalabile.

În cadrul apelului New Ventures in Creative Tech (Spark), fondatorii selectați vor primi până la 30.000 de euro pentru fiecare echipă, precum și acces la un program de nouă luni pentru crearea și dezvoltarea unei afaceri, care combină finanțarea cu coaching, mentorat, pregătire în domeniul afacerilor și acces la rețeaua paneuropeană a EIT Culture & Creativity.

Prima serie de participanți se concentrează pe afaceri bazate pe tehnologie din domeniul Materialelor și Mediului Construit, acoperind sectoare precum moda, arhitectura și materialele avansate și circulare. Programele viitoare se vor extinde și către alte sectoare, iar detaliile vor fi anunțate ulterior.

Beneficiari eligibili: Cine poate aplica la sprijinul european

Apelul Spark este deschis fondatorilor aflați la început de drum – persoane fizice și echipe multidisciplinare mici – care au un concept de afacere inovator, nu au o companie înregistrată și își propun să construiască afaceri orientate spre profit, scalabile și axate pe tehnologie în cadrul CCSI.

Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-un stat membru al UE (inclusiv România) sau într-o țară asociată programului Horizon Europe.

Termen: Aplicațiile pot fi depuse până la 16 noiembrie 2026, ora 17:00 CEST (ora 18.00, ora Româneii). Criteriile complete de eligibilitate, calendarul și detaliile privind depunerea aplicațiilor sunt disponibile AICI.

Între timp, antreprenorii care vor să aplice la program pot participa la sesiuni de informare pe 20 octombrie și 10 noiembrie - înscrieri online AICI.

Europa nu duce lipsă de talent creativ. Provocarea este să transformăm în afaceri o parte cât mai mare din acest potențial

Economia culturală și creativă a Europei reprezintă un atu economic major. Sectorul contribuie cu 5,3% la PIB-ul UE și susține 8,7 milioane de locuri de muncă, în timp ce economia creativă globală este estimată să ajungă la aproape 10% din PIB-ul mondial până în 2030. Oportunitatea Europei nu constă doar în generarea de idei creative și inovații, ci și în transformarea unui număr cât mai mare dintre acestea în afaceri care pot atrage investiții, se pot extinde pe mai multe piețe și pot concura la nivel global.

„Europa nu duce lipsă de talent creativ, idei sau ambiție antreprenorială. Provocarea este să transformăm o parte cât mai mare din acest potențial în afaceri care se pot dezvolta la scară largă”, a declarat Anette Schaefer, CEO al EIT Culture & Creativity. „Pentru asta sunt necesare conexiuni mai bune între fondatori, industrie și investitori, o mai bună pregătire pentru atragerea de investiții și căi mai clare către capital pe măsură ce companiile cresc. Rolul nostru este să contribuim la construirea acestor conexiuni, astfel încât mai multe afaceri creative să poată crește pornind din Europa.”

De la concept la companie

Spark se dorește „primul pas” pentru reducerea distanței dintre conceptele bine dezvoltate și companiile sustenabile din punct de vedere comercial.

Banii se adresează fondatorilor de startup-uri care deja testează, construiesc și validează soluții și care sunt pregătiți să transforme ambiția creativă într-o afacere viabilă.

Antreprenorii creativi selectați vor începe cu un CreaTech Startup Sprint desfășurat fizic: un bootcamp organizat într-un oraș european, în cadrul căruia vor lucra la validarea potrivirii dintre problemă și soluție, alături de experți internaționali, coachi și alți fondatori.

Programul continuă cu un parcurs online de nouă luni pentru crearea și dezvoltarea afacerii, coordonat de un coach desemnat și mentori internaționali, precum și cu workshopuri tematice susținute de experți cu experiență în industrie și business. Parteneriatele EIT Culture & Creativity în domeniul tehnologiei sprijină dezvoltarea afacerilor, în timp ce participarea la evenimente europene importante le oferă acestora vizibilitate.

Dincolo de finanțare și sprijinul pentru dezvoltarea afacerii, programul îi conectează pe fondatori cu o comunitate de antreprenori care se confruntă cu provocări similare. Afacerile participante vor avea și acces la ecosistemul pan-european al EIT Culture & Creativity, care cuprinde investitori, universități și organizații de cercetare, instituții culturale și parteneri din industrie, grupați în șase hub-uri regionale.

Aceste conexiuni sunt esențiale pentru a-i ajuta pe fondatori să-și testeze ideile, să construiască parteneriate și să aibă acces la expertiză și rețele de investiții pe măsură ce își dezvoltă afacerile în Europa.

Spark se adresează începutului

Spark face parte din efortul mai amplu al EIT Culture & Creativity de a consolida capacitatea Europei de a transforma inovația din sectoarele și industriile culturale și creative în companii care se pot dezvolta, pot atrage investiții și pot concura la nivel global.

Este cea mai timpurie etapă a unui parcurs de dezvoltare a unei afaceri care continuă prin Shape, programul de accelerare al organizației, și Scale, programul destinat etapei de după accelerare. Împreună, aceste programe sprijină afacerile din domeniul tehnologiilor creative, de la etapa pre-seed până la Seria A, ajutând fondatorii să treacă de la primele etape de dezvoltare a afacerii la pregătirea pentru atragerea de investiții și extinderea internațională.

Pe lângă apelurile care sprijină dezvoltarea competențelor și introducerea pe piață a inovațiilor validate, în 2026 EIT Culture & Creativity a alocat în total 26,75 milioane de euro sectoarelor și industriilor culturale și creative din Europa, conectând talentul, inovația și investițiile necesare pentru a consolida contribuția acestora la competitivitatea, reziliența și suveranitatea tehnologică a Europei.

EIT Culture & Creativity este parteneriatul instituțional dedicat transformării sectoarelor și industriilor culturale și creative din Europa, pentru ca acestea să devină mai sustenabile, mai reziliente și mai competitive.

Înființată în 2023 de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism independent al UE, organizația oferă finanțare, cunoștințe și sprijin adaptat nevoilor beneficiarilor.

Ca parte a celui mai mare ecosistem de inovare din Europa, conectăm cercetarea, industria, mediul academic și instituțiile culturale pentru a stimula inovarea sistemică. Viziunea noastră este de a consolida sectoarele și industriile culturale și creative (CCSI) ca forță esențială pentru transformarea economică, socială și de mediu. Misiunea noastră este să stimulăm o creștere responsabilă prin inovare, educație, crearea de afaceri și impact societal.

Direcțiile strategice inițiale se concentrează pe cinci sectoare – arhitectură, gaming, fashion, patrimoniu cultural și media audiovizuală –, oferind sprijin direcționat inovatorilor pentru a-și extinde ideile, a transforma inovația în impact și a redefini antreprenoriatul în economia creativă.

EIT Culture & Creativity operează în peste 30 de țări, cu sediul central la Köln și hub-uri regionale la Amsterdam, Barcelona, Bologna, Helsinki, Košice și Viena.