„Bătaie” pe fondurile europene de 50.000 EUR pentru fermele mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, epuizarea fondurilor alocate prin intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” pentru componenta achiziții simple înainte de data limită și închiderea sesiunii pentru respectiva componentă ca urmare a atingerii plafonului de depunere stabilit.

În perioada 1 septembrie – 6 octombrie 2026, fermierii au depus online în sistemul informatic al AFIR 753 de cereri de finanțare în valoare de peste 35 milioane de euro (35.010.497 euro), alocarea financiară totală pentru componenta achiziții simple fiind de 18 milioane de euro.

Prin intervenția DR-14, fermierii pot beneficia de o finanțarea nerambursabilă care ajunge până la 50.000 de euro/ proiect, intensitatea sprijinului fiind de cel mult 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Reamintim că sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare prin DR-14 continua pentru celelalte componente, respectiv pentru sectorul zootehnic, pentru legumicultură și pentru alte sectoare până la termenul limită de 31 octombrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor alocate.

Intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” este finanțată prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027 gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu fonduri puse la dispoziție de Comisia Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de Guvernul României prin Bugetul de Stat.